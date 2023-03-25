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人妻勾小王殺夫焚屍 他2度判遭無期上訴喊「判太重」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中人妻姚曉芳和小8歲的男友陳長吉外遇，聯手下藥迷昏她袁姓丈夫拿鐵棒打死焚屍丟水溝，姚被判16年確定，陳一、二審均判無期，經最高法院撤銷發回，台中高分院今更一審辯結，陳2度喊「判太重了」，他全認罪不爭執，希望改判有期徒刑，審判長諭知全案4月11日宣判。

檢方起訴指出，姚女（34歲）和袁男婚後感情不睦，袁發現姚和陳（24歲）交往提告求償2人因此懷恨在心，2021年5月9日母親節當天，陳在咖啡摻入安眠藥交由姚讓袁喝下，2人趁袁昏迷載往新竹橫山鄉住處行凶。

檢警查出，姚本企圖持刀殺人但經陳勸阻後，改由陳用鐵棍重擊袁頭部致死，隔天還去買汽油將遺體拖到菜園焚燒，最後棄屍在附近水溝，姚、陳還分別盜領袁戶頭、變賣車輛。

台中地院一審依殺人罪判2人無期徒刑，褫奪公權終身，上訴台中高分院認為，陳男在全案是主導地位親自下手、手段凶殘，維持無期徒刑，姚女參與把風程度較輕、有矯正必要，撤銷改判16年，再上訴經最高法院撤銷陳男部分，發回台中高分院更一審，姚女則駁回判16年確定。

台中高分院今更一審開庭，陳長吉表示上訴是覺得無期徒刑判太重了，陳的辯護人主張他全部坦承，不爭執法律適用，對起訴犯罪事實無意見，下手只是為教訓袁男，陳僅就量刑部分上訴；公訴檢察官則認為他上訴無理由。

檢、辯雙方就提示證據、扣案物均無意見，也沒有要聲請調查證據。法院今也傳袁男家屬到案，就量刑部分表示意見，袁家屬坦言，袁男死後留下幼女，母親姚女則入獄，孩子沒爸沒媽現全靠社會補助，對陳男判太輕、太重，實際上對他們也不痛不養，只希望陳、姚能賠償女童生活費。

另陳男最後表示意見時則說，他希望改判有期徒刑，他也願意賠償但需等出獄後分期支付，陳的辯護人主張，陳男、姚女就殺人有行為分擔，姚女從事前謀議、拿藥迷昏袁，至最後沒阻止等都具關鍵地位，但姚判16年確定，陳卻判無期，2者落差太大有失公允違反比例。

全案今天辯論終結，審判長諭知4月11日宣判。

姚女（右）勾結小王陳男（左）殺死她袁姓老公，姚被判16年確定，陳兩度判無期現更一審中。圖／翻攝自臉書
姚女（右）勾結小王陳男（左）殺死她袁姓老公，姚被判16年確定，陳兩度判無期現更一審中。圖／翻攝自臉書

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