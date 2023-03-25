闖「放言」咬人後又送周玉蔻詐彈 田山盛國不起訴

男子田山盛國因侵入台北地檢署頂樓懸掛民進黨旗，以及不滿名嘴周玉蔻批評慈濟，闖入周女經營的「放言傳媒」咬傷傅姓員工，日前雙雙被起訴。但他去年9月14日跑到周女主持電台節目的「寶島聯播網」大樓，放了個「詐」彈食品禮盒說要給周女「驚喜」，造成虛驚一場，台北地檢署今就他放「詐」彈涉嫌恐嚇危安罪部分處分不起訴。

現年43歲的田男因不滿周玉蔻在臉書和政論節目中，批評慈濟吃了大陸甜頭，是「中共同路人」，去年9月12日闖進「放言傳媒」要找周女，過程中與傅姓員工衝突並咬傷對方，並於2天後又跑到寶島聯播網大樓放「詐」彈。

去年9月14日，田年再度跑到寶島聯播網辦公室門口，放置一個臭酸的食物禮盒，並報警說是炸彈，還在個人臉書發文稱「我一早在周老妖的寶島聯播網門口放了一個驚喜」，因此驚動轄區警方到場處理，後來才發現炸彈只是「詐」彈，並將田男依恐嚇罪嫌移送法辦。