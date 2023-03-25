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無視保護令家暴女兒還放火 惡父辯愛家愛妻女遭重判5年10月

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄65歲閻姓男子有家暴行為，仍無視保護令，酒後與女兒發生口角，先拿玻璃杯丟人，接著趁她去浴室拿汽油潑灑點火試圖把人燒死；法院審理時，閻男否認犯行，還大言不慚得說自己愛家愛妻女，遭女兒當庭打臉，地院審理後，將閻男依殺人未遂罪，處5年10個月有期徒刑。

判決指出，閻男有家暴行為，為防被騷擾家人有聲請保護令；未料，去年10月2日中午1時30分許，閻男酒後看到女兒在客廳讀書準備軍中升等考，在旁碎念「讀這個書有什麼用、又考不上」「當什麼軍人」，還拿杯子丟她。

接著閻男又不滿女兒拿吸塵器整理玻璃碎片的聲音太吵，趁對方去浴室盥洗時，拿汽油潑在浴室門板及門口處；在浴室內的女兒發現氣窗有液體湧入，立刻離開浴室進臥室更衣。

閻男拿打火機回頭，不顧家人勸阻，仍執意點火，火勢瞬間從浴室門恐向內延燒，所幸，女兒早已先行離開，才幸免於難；不過這把火仍把浴室燒毀，還導致家人被濃煙嗆傷。

偵訊時，閻男辯稱，沒有殺人，聲稱愛護妻女、也不捨毀損這個家，且火摘當下有幫忙滅火而受傷，還說當時認為女兒沒在浴室裡。

但警詢時，閻男曾說與女兒有發生口角，遭惡言相向後，才會情緒失控，趁她進入浴室時做出放火的激進舉動，此外，點火前，家人曾試圖勸阻，閻仍執意點火，釀成火災。

女兒也在法庭上證稱，父親平常就會說「要殺你、讓你死」，曾推她去撞玻璃門、拿啤酒瓶打頭，生氣還會去廚房拿刀揚言要殺人；因此法官難信閻男辯詞。

法官審酌，閻男違反保護令裁定保護令，只因與女兒口角，就潑灑汽油並點火引燃，行為危及家人及社區住戶生命財產安全，且犯後又未能坦承犯行，難認有悔意，地院審理後，將閻男依殺人未遂罪，處5年10個月有期徒刑，入監執行前，需施以禁戒1年，全案仍可上訴。

高雄一名家暴父親酒後趁女兒洗澡時，在浴室門外放火，差點燒死女兒。圖／讀者提供
高雄一名家暴父親酒後趁女兒洗澡時，在浴室門外放火，差點燒死女兒。圖／讀者提供

浴室 殺人

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