鄉公所女臨時清潔員修改單據 貪汙14萬遭判1年2月

屏東縣霧臺鄉公所1名負責收取清潔規費的巴姓女臨時人員，竟以職務之便在收費明細清單上登載不實，將14多萬元公有財務佔為己有，後因清潔隊發現多筆收據金額與收費明細清單內容不符，巴女見形跡敗露向法務部廉政署自首，屏東地方法院今依貪汙罪，判1年2月，褫奪公權1年，緩刑4年，可上訴。

依屏東縣霧台鄉「一般廢棄物暨無害事業廢棄物代清除處理費徵收自治條例」規定，民眾向公所申請代為清除廢棄物時，需自行至清潔隊或由鄉公所指派收費員徵收，收費員收取清潔規費時，應製發收據，費用則依法定程序解繳鄉庫。

起訴書指出，巴姓女子自2018年2月8日至2020年3月30日間，擔任霧臺鄉公所清潔隊臨時人員，負責清潔規費收繳業務，卻於收費明細清單的繳費金額欄內登載不實，侵占剩餘清潔費用，總金額達14萬8975元。