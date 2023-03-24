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接上百通賞屋來電無端受擾 報警發現被合夥人「衝康」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄余姓男子與合夥人有經營糾紛，余男竟冒用對方姓名及電話，在網路上向房仲公司預約上百筆賞屋資訊；事後合夥人連續接到房仲電話，發現遭惡整，一氣之下報警提告；經地院審理，將余男依違反個人資料保護法判3個月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，余男與洪男因合夥糾紛，余為報復對方，卻在去年5月12日凌晨，冒用洪的姓名，還刻意化名，在短短10分鐘內，在知名房屋公司代售物件網頁，連續留言預約上百筆賞屋資訊。

事後房仲業務依預約資訊，向洪男聯繫，事後洪不堪起擾，報警求助，警方依據網路連線資料，預約賞屋明細及留言IP位置等，循線找到余男並佐證犯行。

警詢、偵訊時，余男都坦承犯行，被檢方依違反個人資料保護法起訴，並聲請簡易判決處刑。

法官認為，余男不以理性方式解決紛爭，竟透過冒用對方姓名、電話預約賞屋，害當事人無端受擾；地院審理後，將他依個人資料保護法第41條之非法利用個人資料罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

示意照與本案無關。圖／本報資料照
示意照與本案無關。圖／本報資料照

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