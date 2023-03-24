台北捷運共構宅美照遭盜用 包租婆被屋主抓包處拘役

蔡姓女子以房屋出租為業，前年10月間冒充承租戶向陳姓屋主承租台北高空景觀捷運共構宅，卻將其照片文字等複製，再轉貼到Airbnb網站上自己帳戶轉租，陳男發現個人著作遭盜用後提告，蔡女辯稱，因隔離無法使用，所以想轉租而刊登廣告，不為法官所認同，判處拘役20日。

檢警調查，蔡女前年2月27日前，以網路預訂台北市大同區市民大道路段6樓房間使用，但並未承租，並已取消訂房。未料，她未經陳男同意或授權，竟將該房屋出租照片複製再轉貼到Airbnb網站其經營的帳戶上，以每晚1500元，一次4個月每月4萬770元出租。

經陳男同年10月13日，在Airbnb網站發現該帳號刊登出租房屋照片5張，發現其個人著作遭盜用後提告。

蔡女辯稱，當時回國在隔離期間與仲介聯繫承租，因隔離無法使用，所以想轉租而刊登廣告，但後來仲介表示已租出去了，可是網站無法下架照片。

陳姓屋主表示，對方並未向他承租房屋，且對方是專門作出租業務，同時有多間房間在Airbnb網站出租。他說，發現照片被盜用後，向該網站反應沒有結果。他指出，對方還曾冒充承租客與他用LINE聯繫，經比對其LINE大頭貼、臉書照片而確認是蔡女本人。