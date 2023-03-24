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陳金德影射林姿妙貪汙挨告 檢察官不起訴
民進黨宜蘭縣前代理縣長陳金德，擔任民進黨縣長候選人江聰淵競選總部發言人時，去年選舉期間，在記者會上涉嫌以「妙妙三部曲」行動劇，影射國民黨籍縣長候選人林姿妙貪汙，林提告陳違反公職人員選舉罷免法，檢方日前偵結，不起訴處分。
林姿妙告訴稱，陳金德拍攝行動劇在記者會播出，內含「妙妙涉貪關鍵角色，失蹤多時的皮箱，裝的都是妙妙的違反文件」、「大家作伙洗出宜蘭好生活」、「我來為各位示範特殊洗錢法」等語，違反選罷法104條意圖使人不當選，由縣警局送地檢偵辦。
陳金德堅決否認，表示自己只是應競選總幹事林德福邀請，到記者會討論羅東工業區及保護區的都市計畫等議題，不知道影片內容，更沒參與製作。
檢方認為，只憑林姿妙方的指述不足證明陳金德拍攝影片，且林當時既是縣長也是縣長候選人，個人行為被大眾關心，影片內容雖然負面且尖刻，但應受選民與競選對手檢驗；另外林姿妙與代理人陳舜梁偵查過程中都未到庭，檢方最後認定陳金德罪嫌不足，處分不起訴。
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