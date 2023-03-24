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夥同友人持空氣槍搶劫遊藝場 男子遭判4年8月

中央社／ 彰化24日電

吳男和友人缺錢花用，手持空氣手槍，搶劫彰化北斗鎮一間電子遊藝場得手3萬多元，彰化地院法官認為2名被告涉犯強盜罪，分別判有期徒刑4年8月及4年6月。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，吳男和另名吳姓友人因缺錢花用心生歹念，去年7月手持外觀和真槍類似的空氣手槍，前往彰化北斗鎮搶劫呂男開設的電子遊藝場搶劫。

吳男2人抵達遊藝場後，一人在外把風，另一人則持空氣手槍入內，用槍指著在櫃台工作的莊女，威嚇要求拿出現金，莊女心生恐懼，依吳男指示將新台幣3萬2700元放入袋子，2人得手後隨即騎機車離開現場。

彰化警方獲報循線逮捕2人，另起出空氣手槍一支、上衣及現金1萬7000多元等證物，吳男2人也遭彰化地檢署依強盜罪起訴。

彰化地院法官認為，吳男所持空氣手槍雖無殺傷力，不過考量2人正值青壯年，卻不思以己力賺取所需，強盜被害人財物，也讓告訴人莊女深感恐懼，依刑法強盜罪，判處吳男有期徒刑4年8月，另名被告則被判4年6月，全案仍可上訴。

彰化 強盜 搶劫

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