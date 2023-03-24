屏東女打噴嚏、催油門嘲諷騷擾8旬伯母 法院判她拘役百日

屏東1名林姓中年女子在前年2個月以內，以打噴嚏、催油門、警告辱罵等多種方式，騷擾她的8旬伯祖母10多次，對方不堪其擾、心生畏懼報案，檢方偵結起訴，屏東地方法院依違反家庭暴力防治法，判她拘役100天，得易科罰金，可上訴。

起訴書指出，林姓中年女子是8旬林姓老婦的姪孫女，兩人為鄰居，案發前，屏東地院就因她對老婦實施家庭暴力，核發暫時保護令，命令林女不得騷擾老婦，不料她在前年5月到7月期間，在老婦住處前庭院以大聲打噴嚏、催機車油門、言語嘲諷等方式驚擾她，共計13次，被檢方依違反家庭暴力防治法起訴。

林姓中年婦女庭上堅決否認犯行，辯稱會打噴嚏是因為鼻子長水瘤有嚴重過敏情形，另機車啟動器老舊常因天氣潮濕故障，習慣騎車催油門，非刻意針對她，而見老婦把自家垃圾放在住家前院，是提醒她不要在非私人土地亂棄置垃圾，沒有言語威脅。

法院認為，女子清楚自身患長期過敏性鼻炎、機車老舊，更應清楚知道對他人打噴嚏、發動催油門的聲響可能造成驚擾，應待無人或避免對他人所在方向行為，另林女對老婦稱「你很惡質」等語，非單純庭院前丟垃圾糾，是貶低辱罵老婦社會評價的言論，且林女明知保護令內容，卻違反做出多次不同行為的家庭暴力，依違反家庭暴力防治法，判她拘役100天，得易科罰金，可上訴。 屏東縣1名林姓女子2個月內騷擾8旬老婦逾10次，法院判她拘役百日，得易科罰金。圖內女子非當事人。記者張已亷／攝影

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