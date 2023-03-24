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大甲2死車禍撞成廢鐵衝進芋頭田 曳引車超載超速司機判1年半

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蔡姓曳引車司機超載砂石近15公噸，去年行經大甲區又在速限30公里路段超速至56公里，撞上游姓男子開的小客車後，造成游、林姓乘客雙雙拋飛重摔慘死，小客車還衝進芋頭田幾乎全毀；法院審酌，蔡超載、超速釀禍，考量其自首無前科，依過失致死罪判他1年6月，可上訴。

檢警調查，蔡男（33歲）去年7月21日早上駕駛曳引車附掛營業半拖車，依核定載運的砂石不得超過總連結重量35公噸，但蔡卻載運高達49.25公噸砂石從北屯區砂石場出發，當天早上8點多行經大甲區南北二路、東西四路口，該地速限30公里，蔡卻超速至56公里。

結果蔡超速貿然未注意，在路口撞上游姓男子的黑色小客車，造成游及林姓乘客2人都遭劇烈撞擊拋飛車外，黑色小客車也失控衝向一旁的芋頭田，而游、林均頭部重創、全身多處骨折當場就沒了呼吸心跳，緊急送醫搶救仍無效身亡。

蔡男到案均坦承不諱，並有警方車禍調查、路口監視器畫面，以及蔡男駕駛車輛紀錄等可佐證；另根據檢方囑託車禍鑑定也認為蔡男為肇事主因。

法院審酌，蔡男案發後留在現場符合自首要件予以減刑，但因超重載運砂石，行使道路超速等過失才釀2人死亡，造成被害家屬慟失親人，所生損害甚重。

法院考量，蔡男無不良前科，自稱經濟狀況不佳，需照顧母親、小孩，且本案游男開車也有部分過失，加上蔡已經和游的被害家屬和解等，過失致死罪1年6月。

游男駕駛的小客車被撞後衝進芋頭田，整輛車幾乎全毀釀2死慘劇。圖／報系資料照
游男駕駛的小客車被撞後衝進芋頭田，整輛車幾乎全毀釀2死慘劇。圖／報系資料照
蔡男駕駛曳引車超載15公噸砂石，又超速至56公里發生車禍。圖／報系資料照
蔡男駕駛曳引車超載15公噸砂石，又超速至56公里發生車禍。圖／報系資料照

砂石 自首 車禍

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