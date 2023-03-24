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他多次對警比中指並放口中吸 法官判他有罪：不雅又輕衊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

郭姓男子持金屬條狀物刺人，警方獲報，要求郭回警局確認監視畫面，郭不依，多次對員警比中指後，將指頭放在口中吸吮，被訴恐嚇妨害公務罪；台北地院審理，2罪判郭應執行拘役36日，得易科罰金3萬6000元。

2022年6月1日晚上，郭在台北市文山區某「蝦皮店到店」持金屬條狀物並作勢欲刺向陳姓男子，陳躲入店內，郭強行拉開商店的門，店員報警處理，郭離去。

郭離開後，文山二分局派出所許姓、黃姓員警獲報找到郭的住處，請郭到派出所看監視器畫面，郭不想去，連續對許舉手比中指數次，還將中指放入口中前後吸吮，檢方指控郭犯恐嚇、妨害公務罪。

郭承認持鐵條作勢打人，不過，他否認手比中指後將指頭放進口中吸吮是犯罪，他沒有妨害公務。

郭說，警員要他去警局做筆錄，他很累，想第2天再去，就和警察吵起來，他當時不知道比中指的意思，現在才知道。

法院審理認為，「比中指並吸吮」的行為，大多是想藉由此侮辱、甚或挑釁對方，依社會及一般人的認知，有不雅、輕衊之意，足以使人感受被侮辱，也貶損他人人格及社會評價，郭侮辱公務員應該論罪。

判決說，郭比中指且朝向警員前後吸吮，漠視國家公務執行，但事後懊悔，審酌他的教育程度、犯罪動機，2罪判他拘役36日，判決確定。

郭姓男子多次對員警比中指後，將指頭放在口中吸吮，台北地院審理，判郭應執行拘役36日，得易科罰金3萬6000元。記者王聖藜／攝影
郭姓男子多次對員警比中指後，將指頭放在口中吸吮，台北地院審理，判郭應執行拘役36日，得易科罰金3萬6000元。記者王聖藜／攝影

妨害公務 恐嚇 監視器

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