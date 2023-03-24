前立委亂爆潘孟安貪汙收紅包勾結財團 下場要賠180萬還要付這筆錢！

前立委梁牧養因經營的悠客馬術渡假村被屏東縣政府多次稽查、開罰，向時任縣長潘孟安求助未果，他透過與女兒發行「火大爆報」、召開記者會、YouTube直播等方式，影射潘孟安涉貪、與財團掛勾，潘提告對梁和2名女兒求償合計600萬元，要求梁負擔三大報版頭刊登勝訴主文的廣告費用，最高法院判潘孟安勝訴，梁牧養應賠償180萬元並負擔登報費用，全案確定。

潘孟安主張，梁牧養因在屏東縣租地經營悠客馬術渡假村，與人發生糾紛而被檢舉，屏東縣政府稽查認定違法後開罰，梁不滿向他求助未獲回應，自2020年2月開始以發行「火大爆報」、召開記者會、宣傳車遊街、成立臉書社團、YouTube直播、出版書籍等方式，不實散布他貪汙收紅包、官商勾結炒地皮、愛喝酒私生活不檢點、黑手伸入地檢署干預司法等言論。侵害他的人格權、名譽權。

潘孟安認為梁牧養和2名女兒侵害他的人格權、名譽權，蒐證提告求償共600萬元，並要求梁牧養在聯合報等三大報紙頭版刊登道歉聲明，移除「火大爆報」貼文、Youtube「好屏東公共論壇」49支影片。

梁牧養反駁，他經營的悠客馬場被新地主強取不成，潘孟安卻配合財團，派遣縣府人員稽查，可見財團正在屏東縣內開發土地，且潘孟安和新地主關係匪淺，新地主的公司有捐助潘孟安登記為董事長的基金會，他才會以各種方式散布言論。

梁牧養認為自己的言論符合事實，且和公共政策多有關係，且有經過查證，並無不實，屬於合理評論，2名女兒只是臨時受託擔任記者會司儀，不知道詳細內容，更沒有將相關影像上傳臉書，認為潘孟安請求毫無理由。

屏東地方法院一審根據火大爆報、梁牧養的發言，認為梁雖舉潘孟安接受財團供養，卻未提出更多金流往來證據，傳喚梁指控的年代董座練台生作證，練也否認對潘提供政治獻金，梁從未向他查證任何事情。

一審認為，梁牧養是前立委，不同於一般默默無名之輩，刻意將對潘孟安的私人恩怨包裝成新聞報導，利用評論公共政策假象，讓人混淆誤信，使潘孟安不容易快速澄清事實，梁影射部分皆非事實，也未經查證，判梁應賠償180萬元，並在三大報頭版刊登道歉聲明、移除貼文和影片。