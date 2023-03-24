藉故「被黑吃黑」求償 竹聯幫分子押人毒打逼吐150萬

竹聯幫靜安會逢姓大哥委託李姓等3名友人介紹幣商變賣泰達幣，事後佯稱遭黑吃黑，派人分別將3人押走毆打，逼吐50萬元賠款，台北市警方介入後近日蒐證完備，兵分多路將逢男等涉案6人查捕到案，依組織犯罪條例等罪嫌送辦。

警方調查，29歲逢男投資虛擬貨幣泰達幣，去年找上李男等3人介紹幣商，欲變賣手中泰達幣，事後卻佯稱遭黑吃黑，要3人賠償損失，分別派劉男等5名小弟強押3人到汽車旅館內徒手毆打，每人要吐50萬元才能脫身。

警方介入後，李等3人喊冤，強調並無黑吃黑情況，卻遭逢男等人脅迫吐錢。據悉，逢男惡行不只一樁，2021年底，藝人梁佑南兒子在台北市大安區經營的餐酒館遭人砸場，逢男就是涉案人之一。