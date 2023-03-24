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藉故「被黑吃黑」求償 竹聯幫分子押人毒打逼吐150萬

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

竹聯幫靜安會逢姓大哥委託李姓等3名友人介紹幣商變賣泰達幣，事後佯稱遭黑吃黑，派人分別將3人押走毆打，逼吐50萬元賠款，台北市警方介入後近日蒐證完備，兵分多路將逢男等涉案6人查捕到案，依組織犯罪條例等罪嫌送辦。

警方調查，29歲逢男投資虛擬貨幣泰達幣，去年找上李男等3人介紹幣商，欲變賣手中泰達幣，事後卻佯稱遭黑吃黑，要3人賠償損失，分別派劉男等5名小弟強押3人到汽車旅館內徒手毆打，每人要吐50萬元才能脫身。

警方介入後，李等3人喊冤，強調並無黑吃黑情況，卻遭逢男等人脅迫吐錢。據悉，逢男惡行不只一樁，2021年底，藝人梁佑南兒子在台北市大安區經營的餐酒館遭人砸場，逢男就是涉案人之一。

台北市中山警分局經蒐證完備，3月21日兵分多路前往雙北市，逢男等人的住處，將涉案6人全數查捕到案，詢後依組織犯罪條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害、詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，建請羈押並擴大偵辦。

台北市警方介入後近日蒐證完備，兵分多路將逢男等涉案6人查捕到案，依組織犯罪條例等罪嫌送辦。記者李隆揆／翻攝
台北市警方介入後近日蒐證完備，兵分多路將逢男等涉案6人查捕到案，依組織犯罪條例等罪嫌送辦。記者李隆揆／翻攝
台北市警方介入後近日蒐證完備，兵分多路將逢男等涉案6人查捕到案，依組織犯罪條例等罪嫌送辦。記者李隆揆／翻攝
台北市警方介入後近日蒐證完備，兵分多路將逢男等涉案6人查捕到案，依組織犯罪條例等罪嫌送辦。記者李隆揆／翻攝
台北市警方介入後近日蒐證完備，兵分多路將逢男等涉案6人查捕到案，依組織犯罪條例等罪嫌送辦。記者李隆揆／翻攝
台北市警方介入後近日蒐證完備，兵分多路將逢男等涉案6人查捕到案，依組織犯罪條例等罪嫌送辦。記者李隆揆／翻攝

北市 泰達幣 虛擬貨幣

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