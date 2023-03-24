妻子遭家暴逃回娘家 丈夫不死心將人勒斃遭判無期定讞

高雄駱姓男子因長期家暴妻子，除毆打還逼吞藥，甚至出言恐嚇要分屍殉情；女方不堪施暴逃回娘家，未料，卻遭駱男勒斃；駱犯後逃亡，一度否認犯行，經法院審理被依家暴殺人罪處刑，一、二審都判無期徒刑；此案上訴最高法院，近日遭駁回全案定讞。

判決指出，駱男有槍砲、毒品等前科，又患有憂鬱症及反社會性人格障礙，2020年3月20日與妻子登記結婚，婚後駱多次家暴女方，還曾拿剪刀剪去衣物，逼她吞數10顆精神科用藥。

駱男還曾要妻子脫衣綑綁手腳、潑冷水拿皮帶、拖鞋毆打，還持菜刀威脅要將人分屍，因妻不堪施暴要離婚，並搬家。駱不死心，在同年7月9日到妻子娘家的公寓，藉鄰居開門尾隨上樓，隨後闖入她住家，把人徒手勒斃。

駱男將死者房門反鎖，事後家屬未見死者聯繫鎖匠開門，立即報警此事曝光，駱犯後開車逃往林園，於某家汽車旅館落網。

審理期間，駱男一度否認犯行，還曾辯稱，不知為何殺人；供詞反覆，還曾說是妻子要我殺她，是「加工自殺」來否認犯行；歷冗長的審理程序，駱才坦承犯案，但案情細節，卻沒坦白承認，法官難認他有真誠悔悟。

此外，檢方、死者家屬都向法院請求從重量刑。一審高雄地方法院及二審高雄分院，都處駱男無期徒刑，宣告褫奪公權終身；此案上訴第三審，但最高法院認，原判決無適用不當，或指摘原判決違法，認上訴違背法律程序，予以駁回，此案定讞。

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