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澎湖議長劉陳昭玲涉貪羈押抗告 法院裁定結果出爐

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

澎湖縣議會國民黨籍議長劉陳昭玲因涉嫌貪汙治罪條例，職務上之行為收受賄賂罪嫌、與公務員共犯主管事務圖利罪嫌，因犯罪嫌疑重大，3月14日被法裁定羈押禁見，劉陳昭玲、陳女不服22日提出抗告。昨陳抗告遭駁，今高雄高分院合議庭今審理，持原裁定，駁回劉陳昭玲抗告，且不得再抗告。

高雄高分院合指，劉陳昭玲否認犯罪，依據檢方提出相關共犯、證人等證述及電話通訊內容、公務函文等證據，認犯罪嫌疑重大；另相關抗告證據，與檢方所提涉嫌收賄、圖利犯嫌的證據不符，且共犯與證人證詞容有避重就輕、迴護涉案人的情況，仍待檢方進一步偵查釐清。

此外，劉陳昭玲等人所犯為最輕本刑5年以上的重罪，考量可能有妨礙偵、審程序進行，另劉陳昭玲與共犯陳女及孫女關係緊密，還曾刪除對話紀錄，加上，有親屬旅居國外，有財力及申辦國外永久居留權的能力，足認有湮滅證據、勾串證人或逃亡之虞。

合議庭審酌，劉陳昭所涉犯行有損身為議長的民代職責，具保、責付或限制住居等手段，都不足以去除逃亡、勾串或滅證疑慮，有羈押禁見必要，認原審裁定並無不當，將抗告駁回，維持原審裁定。

高雄高分院外觀。本報資料照
高雄高分院外觀。本報資料照

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