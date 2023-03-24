屏東部落3男涉性侵返鄉女青年延押 其中1名鄉代恐丟職位

屏東縣某原鄉去年父親節爆出返鄉女青年遭人侵害案件，其中2名為人父，1名還是鄉代表當選人，檢方依加重強制性交罪起訴，屏東地方法院查出3人過去曾有影響證人、相互勾串、滅證等行為，裁定自本月底再延長羈押2個月，可上訴。

20多歲小音（化名）與3名嫌犯在去年8月7日晚間相約卡拉ＯＫ店喝酒歡唱，不料隔日凌晨遭3人強制猥褻，她不堪受辱事隔3個月在臉書公開發文，事件爆發後檢方展開偵辦，向法院申請羈押獲准，其中1名嫌疑人還在收押期間當選鄉代，無法出席宣誓就職，若在代表會第2次定期大會會期結束前仍無法完成宣誓，該職缺將視同缺額。

3名涉案人於法庭上均否認犯行，其辯護人表示，1名被告家有中風老父，僅年邁母親1人照顧負擔過大，希望可以讓被告交保回家照顧家庭，另1名嫌犯則與妻子和3名未成年子女同住，有扶養職責沒有逃亡動機與能力，而當選鄉代的涉案人需進行宣誓，否則將視同未就職，若不停止羈押對其影響甚鉅等理由，希望以繳交保證金、限制住居等方式，向法院申請停止羈押。