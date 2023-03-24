男喝酒叫傳播不付錢 還稱妻子重病開刀詐財
桃園一名劉姓男子去年8月到KTV歡唱飲酒，席間叫了數名傳播妹到酒助興，結果結帳時竟佯稱要打電話落跑，留下3萬多元爛帳，警方將他緝捕歸案，才知他是詐欺慣犯，不但積欠KTV酒錢，還假裝酒商騙酒騙錢，經桃園地檢署調查，今天被依詐欺取財罪起訴。
檢警調查，劉男（30歲）不僅去年8月到KTV歡唱積欠酒錢和傳播妹坐檯費，去年5月到7月間也假裝酒商，鎖定上萬元的高單價洋酒，假意收購，但貨到之後拒不付款。另一方面，他也以賣酒名義騙取錢財，受害民眾共7名，不法所得約60萬元。
此外，劉男連身邊朋友也不放過，去年5月向柯姓友人佯稱妻子開刀住院需5萬元救急，但其實他早已跟妻子離婚，拿到錢之後就斷了聯絡，像是人間蒸發一樣，直到今年才被警方緝捕歸案。
案發後，劉男自白犯行，承認沒錢還叫傳播妹，也說自己手上確實沒酒沒錢，買酒面交時是趁賣家不注意騎車落跑；檢方訊後認定劉男涉犯詐欺取財罪，全案今天偵結起訴。
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