三角戀引殺機！男身中多刀昏迷 情敵謊稱是自殘遭收押

高姓、潘姓男子因與廖姓女子發生三角戀情起爭執，持刀互傷，潘男身中多刀陷入昏迷，高男、廖女報警後佯稱潘男是自殘受傷，但警方介入後發現異狀，進一步詢問後廖女吐實，坦言潘男傷勢是高男所為。警方陸續將廖女、高男拘捕到案，依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後聲押高男獲准，廖女則限制住居請回。

警方調查，25歲廖女同時與45歲潘男、23歲高男交往，兩名男子3月21日凌晨1時許在廖女位於台北市內湖區安康路上的住家外爆發爭吵，一言不合之下，2人皆拿出尖刀互傷，過程中高男手部被劃傷，無大礙，潘男則手部、頸部身中多刀，大量出血陷入昏迷。

轄區警方獲報到場，廖女、高男供稱潘男持刀自殘受傷，但員警審視現場後察覺有異，慣用左手的潘男不可能持刀自殘左手臂，便通報鑑識人員到場採證分析，3月22日凌晨再次將廖女聯繫到案，廖女才坦承潘男傷勢是高男所為。

廖女坦承三人戀情，但對案發過程模糊帶過，僅稱「在家裡一睜眼就發現他們在吵架」，但事發後高男提出「警察來就說潘是自殘」，廖女照做。

警方追查高男行蹤，發現高男因涉嫌詐欺案，曾擔任詐欺車手，已遭台北市大安分局拘捕，移送台北地檢署偵辦，員警3月22日晚間在北檢守候，高男交保後旋即遭逮，全案警詢後依殺人未遂罪嫌將廖女、高男移送士林地檢署偵辦，持續釐清確切案情。

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