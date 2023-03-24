快訊

基捷經費暴增牽動虧損分攤 基隆攤4成 營運錢坑無底洞

又出現了！桃園狒狒今上午現蹤新屋 動保處到場未發現持續搜捕

宏國斷交有預謀 卡斯楚早透過家人與中共在第三地接觸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三角戀引殺機！男身中多刀昏迷 情敵謊稱是自殘遭收押

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

高姓、潘姓男子因與廖姓女子發生三角戀情起爭執，持刀互傷，潘男身中多刀陷入昏迷，高男、廖女報警後佯稱潘男是自殘受傷，但警方介入後發現異狀，進一步詢問後廖女吐實，坦言潘男傷勢是高男所為。警方陸續將廖女、高男拘捕到案，依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後聲押高男獲准，廖女則限制住居請回。

警方調查，25歲廖女同時與45歲潘男、23歲高男交往，兩名男子3月21日凌晨1時許在廖女位於台北市內湖區安康路上的住家外爆發爭吵，一言不合之下，2人皆拿出尖刀互傷，過程中高男手部被劃傷，無大礙，潘男則手部、頸部身中多刀，大量出血陷入昏迷。

轄區警方獲報到場，廖女、高男供稱潘男持刀自殘受傷，但員警審視現場後察覺有異，慣用左手的潘男不可能持刀自殘左手臂，便通報鑑識人員到場採證分析，3月22日凌晨再次將廖女聯繫到案，廖女才坦承潘男傷勢是高男所為。

廖女坦承三人戀情，但對案發過程模糊帶過，僅稱「在家裡一睜眼就發現他們在吵架」，但事發後高男提出「警察來就說潘是自殘」，廖女照做。

警方追查高男行蹤，發現高男因涉嫌詐欺案，曾擔任詐欺車手，已遭台北市大安分局拘捕，移送台北地檢署偵辦，員警3月22日晚間在北檢守候，高男交保後旋即遭逮，全案警詢後依殺人未遂罪嫌將廖女、高男移送士林地檢署偵辦，持續釐清確切案情。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

警方查扣兩把尖刀。記者李隆揆／翻攝
警方查扣兩把尖刀。記者李隆揆／翻攝
警方查扣兩把尖刀。記者李隆揆／翻攝
警方查扣兩把尖刀。記者李隆揆／翻攝
警方陸續將廖女、高男拘捕到案，依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
警方陸續將廖女、高男拘捕到案，依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
警方陸續將廖女、高男拘捕到案，依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
警方陸續將廖女、高男拘捕到案，依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝

殺人 詐欺

延伸閱讀

獨／網友提問光電、打房及局長被押 黃偉哲親上火線回應

澎湖國民黨議長、女機要涉貪被收押 今提抗告爭出監

涉幫獄中吸金首腦傳信 高雄二監主任管理員收押

天道盟太陽會基隆分會長等5人 暴力討債落網全部收押

相關新聞

三角戀引殺機！男身中多刀昏迷 情敵謊稱是自殘遭收押

高姓、潘姓男子因與廖姓女子發生三角戀情起爭執，持刀互傷，潘男身中多刀陷入昏迷，高男、廖女報警後佯稱潘男是自殘受傷，但...

卡管案說「不死也半條命」 柯建銘遭列恐嚇案被告

台大前校長管中閔日前在臉書發文，回憶2018年「卡管案」時，民進黨立院黨團總召曾對他說「不死也半條命」，遭台高檢前檢察官...

外送箱沒蓋好警好心關切 意外揭「吳柏毅」幹了這檔事

擔任UberEats外送員的曹姓男子，前天下午騎機車外送，行經高雄鼓山區華榮路，巡邏員警見外送箱沒蓋好，好心趨前提醒，卻...

屏東部落3男涉性侵返鄉女青年延押 其中1名鄉代恐丟職位

屏東縣某原鄉去年父親節爆出返鄉女青年遭人侵害案件，其中2名為人父，1名還是鄉代表當選人，檢方依加重強制性交罪起訴，屏東地...

男喝酒叫傳播不付錢 還稱妻子重病開刀詐財

桃園一名劉姓男子去年8月到KTV歡唱飲酒，席間叫了數名傳播妹到酒助興，結果結帳時竟佯稱要打電話落跑，留下3萬多元爛帳，警...

妙齡女到背包客棧打工換宿 竟遭噁男房客闖入熟睡摸臀

台中張姓男子投宿自家附近的背包客棧，趁著裡頭1名打工換宿女子熟睡時偷溜進房，還大膽伸手摸她臀部，得手落跑後還想再度闖入結...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦