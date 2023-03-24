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妙齡女到背包客棧打工換宿 竟遭噁男房客闖入熟睡摸臀

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子投宿自家附近的背包客棧，趁著裡頭1名打工換宿女子熟睡時偷溜進房，還大膽伸手摸她臀部，得手落跑後還想再度闖入結果被逮個正著，女子證稱驚醒時清楚看到張面容，追出去張才躲進女廁，檢方認為張男犯嫌明確，偵結依性騷擾罪嫌起訴他。

檢警調查，張男（40歲）去年7月5日投宿背包客棧，下午5點多無故闖入打工換宿女子在3樓的房間，張男見她獨自在內熟睡，竟起色身偷偷靠近伸出鹹豬手摸她臀部，結果女子察覺異狀驚醒張立刻逃出門外。

女子因感到恐懼叫醒朋友後再一起下樓和背包客棧負責人反應此事，當天稍晚女子正在收拾行李準備要退宿，卻突然又發現有人企圖開門進她房間，她馬上追出目睹張男進入女性洗手間，經質問確認後就報警。

檢方訊時，張男僅坦承有進入女廁被發現，其餘指控則交代不清，但被害女子證稱，當時睡到一半感覺被人摸臀部，驚醒時就有清楚看到張男面容，事後張又打算再度進她房間，自己追出去查看就發現張躲在女廁裡面。

背包客棧負責人也證稱，女子原從事打工換宿，但案發後明顯情緒低落且立刻退宿，而張男住的房型、位置都和女子完全不一樣，不可能會走錯房間。

檢方也勘驗現場照片，確認張男進入的廁所門口有明顯標示為女廁，足以證明他當時是擔心被發現才匆促躲進去女廁內，偵結依性騷擾防治法第25條第1項乘人不及抗拒而觸摸其臀部之性騷擾罪嫌起訴張。

張男投宿背包客棧竟朝熟睡女子偷摸臀部，檢方依性騷擾罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
張男投宿背包客棧竟朝熟睡女子偷摸臀部，檢方依性騷擾罪嫌起訴他。示意圖／ingimage

女廁 房間 背包客

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