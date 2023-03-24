助毒梟議員顏旭懋運毒 同夥上訴船東從無期改判17年半

雲林縣前議員顏旭懋涉嫌以漁船走私安毒來台，協助運毒的船東、船長及其他共犯，因不滿一審量刑過重，提起上訴；今高等法院高雄分院宣判，船東刑期從無期徒刑，改判17年6個月，另主嫌顏旭懋涉案部分，仍在地院審理中。

判決指出，船東陳耀華、船長莊啟義2人在2021年2月，經黃志生引介，與有意走私毒品的顏旭懋搭上線，後續分工由顏出資、黃居中聯繫、陳提供「祥湧六號」漁船，莊負責開船出海，並在同年4、5月間，在東沙島東南海域，向不明船隻取得約640 公斤，30口麻袋裝的安毒，後返回屏東新園鄉鹽埔漁港走私入境。

毒品上岸後，由同夥分裝，其中26袋運往彰化一帶，並放在某倉庫藏放，其中11袋則又輾轉交給其他人，事後朝警方循線查獲，此案曝光。

屏東地院原判，陳耀華處無期徒刑，褫奪公權終身；黃志生有期徒刑6年2月，其他同案共犯，涂、粘、洪、郭及陳等人被判7年至13年6個月徒刑。

因陳耀華等人認，犯後都坦承犯行，且原審量刑過重，提起上訴，今高等法院高雄分院；陳從無期徒刑，改判17年6個月，黃男等6人共犯改判6年2個月12年6個月不等的刑期。