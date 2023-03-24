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卡管案說「不死也半條命」 柯建銘遭列恐嚇案被告
台大前校長管中閔日前在臉書發文，回憶2018年「卡管案」時，民進黨立院黨團總召曾對他說「不死也半條命」，遭台高檢前檢察官、律師張熙懷告發柯建銘涉嫌恐嚇危害安全罪，台北地檢署日前已將柯建銘列為「他」字案被告進行偵辦。
當年管中閔上任台大校長前喧騰一時的「卡管案」，在管中閔卸任後親自出書解密。日前管中閔在臉書憶當年，表示立法院民進黨黨團2018年1月24日提出主決議，要求教育部應待「遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續（校長）聘任作業」，等同赤裸裸地以政治力干涉大學校長遴選。
當天晚上管中閔在臉書對此回應「I AM FINE」，隔天柯建銘便在媒體受訪時要管「自行婉拒聘任」，並表示否則將「不死也半條命」。
出面告發的張熙懷認為，柯建銘此等言論已足以令管中閔心生畏懼，涉嫌刑法恐嚇危害安全罪，因此日前至台北地檢署遞狀告發柯，希望檢方盡速依法偵辦。
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