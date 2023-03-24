快訊

基捷經費暴增牽動虧損分攤 基隆攤4成 營運錢坑無底洞

又出現了！桃園狒狒今上午現蹤新屋 動保處到場未發現持續搜捕

宏國斷交有預謀 卡斯楚早透過家人與中共在第三地接觸

黃國昌質疑有人二度縱放郭哲敏 新北檢：偵查中不便說明

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

時代力量前立委黃國昌昨天晚間在臉書發文，質疑新北地檢署至今都未說明為何涉嫌地下匯兌案的主嫌郭哲敏可以在檢方行動前出國，新北地檢署今天發布新聞稿說明，表示是否有檢警涉及疏縱人犯、洩密或貪瀆，正在調查中。

黃國昌在臉書提及，八八會館風暴迄今，檢警都沒人說明為何郭哲敏在執行搜索前逃跑出境，新北檢曾說「惟因地下匯兌等案尚在偵辦中，前開調查內容涉及偵查不公開事項，需俟地下匯兌等案偵結後再行公布」，地下匯兌案已在2月底偵結起訴，質疑檢方「何時才要公布調查結果」。

黃國昌並指，郭哲敏在執行搜索前並非指出國一次，去年10月18日郭哲敏在海關順利通行出國後，又在10月月23日返國，並在3天後再出國，而檢方11月2日才發動執行搜索，懷疑機場航警局已通報，為何還是下令放人。

新北檢今天發布新聞稿澄清，指偵辦過程中，是否有人員涉及瀆職等刑事責任，由台灣高等檢察署發交新北檢偵辦中，因此關於郭哲敏為何可以二度出境，檢方尚不便說明。

前時代力量立委黃國昌在臉書上質疑因地下匯兌等案被通緝的郭哲敏，為何可以在檢警發動搜索前兩度出境一事至今無人說明，新北地檢署回應，案件尚在偵辦中。圖／翻攝自黃國昌臉書
前時代力量立委黃國昌在臉書上質疑因地下匯兌等案被通緝的郭哲敏，為何可以在檢警發動搜索前兩度出境一事至今無人說明，新北地檢署回應，案件尚在偵辦中。圖／翻攝自黃國昌臉書

新北 地下匯兌

延伸閱讀

監院為太陽花學運提糾正 北檢擬正式收文後研處

高金素梅用簡體字質詢陳建仁 王婉諭轟：代表哪個族群？

林姿妙批不當取供黃國昌嗆聲 廉政署回應了

影／黃國昌質疑列管農地可核發農用證明？ 宜縣府：現況認定

相關新聞

屏東部落3男涉性侵返鄉女青年延押 其中1名鄉代恐丟職位

屏東縣某原鄉去年父親節爆出返鄉女青年遭人侵害案件，其中2名為人父，1名還是鄉代表當選人，檢方依加重強制性交罪起訴，屏東地...

三角戀引殺機！男身中多刀昏迷 情敵謊稱是自殘遭收押

高姓、潘姓男子因與廖姓女子發生三角戀情起爭執，持刀互傷，潘男身中多刀陷入昏迷，高男、廖女報警後佯稱潘男是自殘受傷，但...

卡管案說「不死也半條命」 柯建銘遭列恐嚇案被告

台大前校長管中閔日前在臉書發文，回憶2018年「卡管案」時，民進黨立院黨團總召曾對他說「不死也半條命」，遭台高檢前檢察官...

外送箱沒蓋好警好心關切 意外揭「吳柏毅」幹了這檔事

擔任UberEats外送員的曹姓男子，前天下午騎機車外送，行經高雄鼓山區華榮路，巡邏員警見外送箱沒蓋好，好心趨前提醒，卻...

澎湖議長劉陳昭玲涉貪羈押抗告 法院裁定結果出爐

澎湖縣議會國民黨籍議長劉陳昭玲因涉嫌貪汙治罪條例，職務上之行為收受賄賂罪嫌、與公務員共犯主管事務圖利罪嫌，因犯罪嫌疑重大...

家庭式兵工廠藏65K2仿製槍、迫擊砲彈殼 男嫌羈押禁見

保二總隊與桃園市龜山分局前天抄家庭式兵工廠，意外發現印有「中華民國造」的T65K2步槍，事後鑑定步槍為民間仿製的操作槍，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦