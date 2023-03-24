黃國昌質疑有人二度縱放郭哲敏 新北檢：偵查中不便說明

時代力量前立委黃國昌昨天晚間在臉書發文，質疑新北地檢署至今都未說明為何涉嫌地下匯兌案的主嫌郭哲敏可以在檢方行動前出國，新北地檢署今天發布新聞稿說明，表示是否有檢警涉及疏縱人犯、洩密或貪瀆，正在調查中。

黃國昌在臉書提及，八八會館風暴迄今，檢警都沒人說明為何郭哲敏在執行搜索前逃跑出境，新北檢曾說「惟因地下匯兌等案尚在偵辦中，前開調查內容涉及偵查不公開事項，需俟地下匯兌等案偵結後再行公布」，地下匯兌案已在2月底偵結起訴，質疑檢方「何時才要公布調查結果」。

黃國昌並指，郭哲敏在執行搜索前並非指出國一次，去年10月18日郭哲敏在海關順利通行出國後，又在10月月23日返國，並在3天後再出國，而檢方11月2日才發動執行搜索，懷疑機場航警局已通報，為何還是下令放人。