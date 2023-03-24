快訊

台大擬增林智堅條款 「3年2人學位遭撤」校方將訪視系所

媽媽退休前才鬧離婚？ 她拯救父母婚姻順便創業

驚悚畫面曝光！轎車撞上路旁大貨車 金屬管當頭插入車內

拍酒醉學妹裸照在旁自慰 台中男大生找人假扮爸媽幫道歉

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中廖姓男大生和高中學妹去夜店參加慶生趴，竟趁對方酒醉帶回宿舍脫衣褲拍裸照，自己還在一旁欣賞自慰，事後異想天開找朋友、姊姊冒充他爸媽代為向學妹致歉賠償；法院考量，廖侵害學妹身心，但已賠償30萬元和解，且廖仍在學等情狀，依乘機猥褻罪判他6月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，廖男2020年12月25日和學妹到夜店參加慶生趴，隔天凌晨學妹因喝到酒醉不醒由廖帶她回男宿舍，廖見對方失去意識竟起色心她脫褲還拍裸照，自己並在一旁觀看打手槍自慰，一早學妹醒來見衣衫不整才驚覺遇害。

但廖男苦苦哀求，還聲稱自己會負起責任學妹當下才沒報警，但廖卻找來李姓友人、他姊姊等假扮父母，並由李男每月6萬元給對方賠償，後來李發現事態嚴重才停止假扮廖的爸爸並報警才曝光。

廖男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並和學妹及假扮他爸媽的李男、姊姊證詞大致相符，檢警也在廖查扣的手機中發現學妹裸照，也有相關對話截圖佐證。

法院認為，廖男將學妹衣褲拉起，拿手機拍照後在旁觀看並脫下自己內褲自慰，在客觀上足以引起或滿足一般人性慾，主觀也可滿足廖自身性慾，確屬猥褻行為。

法院指出，廖趁學妹酒醉猥褻侵害她身體造成身心陰影，案發後又怕被父母知道，竟異想天開商請朋友、姊姊謊稱為爸媽，代他向學妹表達道歉賠償之意，考量廖已經賠償對方30萬元和解，其中10萬元自己支付，另20萬元由父母協助等。

法院審理後，依乘機猥褻罪判廖男6月徒刑，得易科罰金，並宣告緩刑2年，期間交付保護管束，命他向公益團體提供40小時勞務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廖男趁學妹酒醉偷脫衣褲拍裸照在旁自慰，法院依乘機猥褻罪判他6月。示意圖／ingimage
廖男趁學妹酒醉偷脫衣褲拍裸照在旁自慰，法院依乘機猥褻罪判他6月。示意圖／ingimage

猥褻 裸照

延伸閱讀

酒醉心情不佳開槍擊中岳父車窗 花蓮男後悔自首警方送辦

吳兆絃曝在夜店遭舊愛毆打　過去街訪影片被挖出認「夜店無真愛」

酒醉踹女友隔天見冰冷屍體 桃園男子只犯傷害判7個月

專訪／張寗秒變酒醉女 喝掛緊急吞嘔吐物

相關新聞

外送箱沒蓋好警好心關切 意外揭「吳柏毅」幹了這檔事

擔任UberEats外送員的曹姓男子，前天下午騎機車外送，行經高雄鼓山區華榮路，巡邏員警見外送箱沒蓋好，好心趨前提醒，卻...

拍酒醉學妹裸照在旁自慰 台中男大生找人假扮爸媽幫道歉

台中廖姓男大生和高中學妹去夜店參加慶生趴，竟趁對方酒醉帶回宿舍脫衣褲拍裸照，自己還在一旁欣賞自慰，事後異想天開找朋友、姊...

41萬不明金流...農會行員機警識出詐團 助警一舉逮獲車手

高雄湖內區43歲林姓男子本周二下班時分前來農會欲領取補發金融卡，但因未攜帶開戶印鑑，既無法取卡，就連臨櫃取款也沒轍，林男...

嘉市府交通處長鄭君健涉貪...交保關鍵：侵占公務手機不到5萬元

嘉義市政府模範公務員、交通處長鄭君健，遭檢舉將公務手機提供家人使用，昨天廉政署南區調查組到交通處、鄭男住處搜索，帶走鄭君...

長榮女大生命案 凶嫌二審再判死

高雄男子梁育誌三年前擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，將鍾女性侵殺害後棄屍，橋頭地院認為梁手段兇殘，再犯率超過五成，依強...

離譜 調查局筆錄1年被偷2次

調查局南機站前年爆出弄丟證人筆錄，當事人還向立委通風報信，為此前調查局長呂文忠曾致歉說出「人多必有白癡」，未料同年四月，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦