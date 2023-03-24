41萬不明金流...農會行員機警識出詐團 助警一舉逮獲車手

高雄湖內區43歲林姓男子本周二下班時分前來農會欲領取補發金融卡，但因未攜帶開戶印鑑，既無法取卡，就連臨櫃取款也沒轍，林男仍不死心央求行員通融，反倒讓行員查出林男帳戶有不明金流，並報警處理。隔天，警順利逮獲林男並自白車手身分，全案移送檢方偵辦。

湖內區農會行員指出，林男帳戶當天即有9筆款項匯入，總計達41萬元，與他過往帳戶內的現金流向明顯不同；當下，即懷疑林男就是詐欺集團的人頭帳戶兼提領車手，並林離開農會後，立即報警處理。

湖內派出所長侯正輝當天獲報後，隨即分析相關資料，查證林男帳戶當天匯入款項，確實為遭詐騙民眾的匯款；侯指出，為了順利取得贓款，林男隔天必然再到農會提款，或者領取金融卡，因此在農會營業前就先來到現場埋伏，當看見林男一步入農會，立即上前表明身分，而警方的突然出現，也完全出乎林男意料。

在警方詢問收款來源及用途時，林男完全說不出話來，最後只好坦承自己將存摺交給他人使用，視每筆匯入款項金額，依比例收取報酬，沒想到，錢還沒到手就被警方逮個正著，全案調查完畢後，依詐欺及洗錢防制法移送橋頭地方檢察署偵辦。