外送箱沒蓋好警好心關切 意外揭「吳柏毅」幹了這檔事

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聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

擔任UberEats外送員的曹姓男子，前天下午騎機車外送，行經高雄鼓山區華榮路，巡邏員警見外送箱沒蓋好，好心趨前提醒，卻聞到他滿身酒味，酒測過程，曹的手機螢幕還不斷跳出訂單訊息，警方提醒他勿接單，結果測出每公升0.44毫克，當場被逮捕送辦。

鼓山警分局龍華派出所巡邏警網，前天下午1點多，行經華榮路與昌盛街口時，見41歲曹姓外送員騎機車行車不穩，後方附載的UberEats外送箱，蓋子沒蓋好、隨風飄揚，警方擔心箱子裡的東西掉出，趨前關心。

警方當下告知曹男外送箱要蓋緊，對話中，意外發現曹男身上散發酒氣，先以感知器測試，結果亮紅燈有酒精反應，警方準備替曹施以酒測時，曹的手機還不斷跳出訂單訊息，警方提醒他暫時勿接單，避免造成困擾。

警方對曹酒測，結果測出每公升0.44毫克，曹坦承前一晚和友人在左營住家歡聚，喝到半夜，一覺醒來，就出門接單，沒想到酒精還未退；警詢後被依公共危險罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鼓山警分局龍華派出所員警對外送員曹男施以酒測，結果測出每公升0.44毫克，依公共危險罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局龍華派出所員警對外送員曹男施以酒測，結果測出每公升0.44毫克，依公共危險罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
高雄曹姓男子擔任UberEats外送員，騎機車外送，行經鼓山區華榮路，警方見外送箱沒蓋好，趨前提醒，結果發現他有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
高雄曹姓男子擔任UberEats外送員，騎機車外送，行經鼓山區華榮路，警方見外送箱沒蓋好，趨前提醒，結果發現他有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
擔任UberEats外送員的曹姓男子，騎機車外送，警方見外送箱沒蓋好，趨前提醒，結果發現他有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
擔任UberEats外送員的曹姓男子，騎機車外送，警方見外送箱沒蓋好，趨前提醒，結果發現他有酒駕行為。記者石秀華／翻攝

外送員 酒測

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