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嘉市府交通處長鄭君健涉貪...交保關鍵：侵占公務手機不到5萬元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市政府模範公務員、交通處長鄭君健，遭檢舉將公務手機提供家人使用，昨天廉政署南區調查組到交通處、鄭男住處搜索，帶走鄭君健及9名同事及家人等證人偵辦，晚間檢察官令10萬元交保。廉政人員大陣仗查辦公器私用侵占公務手機案，檢方令鄭君健10萬元交保，遭外界質疑「大砲打小鳥」。

地檢署說，鄭君健涉犯貪汙治罪條例侵占公有財務，雖是重罪，但法條規定，所得未滿5萬元減輕其刑，因其涉犯金額不高，被告無逃亡、與共犯串證之嫌，承辦檢察官審酌法條及案情還待調查釐清，令10萬元交保，相關鄭君健同事及家人共9名證人請回。

鄭君健手機遭扣押，委託律師辦交保、打官司，交保後與外界暫時中斷連絡，不回應偵辦中案件，今天請假由副處長駱際方代理列席議會臨時會，多位交通處同仁遭廉政人員持行政調查通知書，帶到地檢署約談，長達逾6小時以上，工作士氣受打擊。

鄭君健帶領交通處團隊承辦提昇交通核心業務服務量能，策劃市區公車全面升級為低底盤電動巴士，提前達標，是全國第一個市區公車全電動巴士的縣市；建置公共自行車轉乘，引進Youbike 2.0系統帶動自行車騎乘風潮，成為樂活城市，促進觀光發展，深獲市民及各界好評，成效卓著。

據了解，鄭君健涉提供公務採購蘋果公務手機車，供家人使用，手機有依規定登錄管理。

政風處鑒於機關屢傳有員工將公務物品攜回家使用違失案例，甚或有觸犯侵占公有財物的刑責問題，如當事人稍有不慎或心存僥倖，將公有財物私用，恐為物品管理潛存違失風險，將舉辦廉政說明提供指引，協助了解公物採購所涉財產管理。

嘉義市政府模範公務員、交通處長鄭君健涉貪交保。記者魯永明／攝影
嘉義市政府模範公務員、交通處長鄭君健涉貪交保。記者魯永明／攝影

侵占 自行車

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