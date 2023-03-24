嘉市府交通處長鄭君健涉貪...交保關鍵：侵占公務手機不到5萬元

嘉義市政府模範公務員、交通處長鄭君健，遭檢舉將公務手機提供家人使用，昨天廉政署南區調查組到交通處、鄭男住處搜索，帶走鄭君健及9名同事及家人等證人偵辦，晚間檢察官令10萬元交保。廉政人員大陣仗查辦公器私用侵占公務手機案，檢方令鄭君健10萬元交保，遭外界質疑「大砲打小鳥」。

地檢署說，鄭君健涉犯貪汙治罪條例侵占公有財務，雖是重罪，但法條規定，所得未滿5萬元減輕其刑，因其涉犯金額不高，被告無逃亡、與共犯串證之嫌，承辦檢察官審酌法條及案情還待調查釐清，令10萬元交保，相關鄭君健同事及家人共9名證人請回。

鄭君健手機遭扣押，委託律師辦交保、打官司，交保後與外界暫時中斷連絡，不回應偵辦中案件，今天請假由副處長駱際方代理列席議會臨時會，多位交通處同仁遭廉政人員持行政調查通知書，帶到地檢署約談，長達逾6小時以上，工作士氣受打擊。

鄭君健帶領交通處團隊承辦提昇交通核心業務服務量能，策劃市區公車全面升級為低底盤電動巴士，提前達標，是全國第一個市區公車全電動巴士的縣市；建置公共自行車轉乘，引進Youbike 2.0系統帶動自行車騎乘風潮，成為樂活城市，促進觀光發展，深獲市民及各界好評，成效卓著。

據了解，鄭君健涉提供公務採購蘋果公務手機車，供家人使用，手機有依規定登錄管理。