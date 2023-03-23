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嘉市府交通處長鄭君健涉貪交保 2年前獲選模範公務員同仁錯愕
嘉義市政府交通處長鄭君健，遭檢舉將公務手機、攝影機等提供家人使用涉貪，案情待檢方偵辦釐查，廉政署南區調查組上午前往市府交通處、鄭男住處搜索，帶走鄭偵辦，晚間檢察官令10萬元交保，鄭君健2年前獲選嘉市模範公務員，涉案同仁及議員震驚惜愕。
62歲鄭君健到任10年、南華大學環境管理研究所碩士、嘉大觀光休閒管理研究所博士，經歷市府參議，兼任鐵路高架化專案辦公室執行祕書，前市長涂醒哲到市長黃敏惠都受重用。
國民黨議會黨團書記長張秀華對鄭君健涉案，感到訝異，鄭君健辦事能力、領導能力、與同事相處都不錯，希望檢察官查明真相，毋枉毋縱。市府人員說，鄭君健2021年獲選模範公務員獲市長黃敏惠公開表揚。對鄭君建涉案交保，市長及相關主管暫無回應。
人事處說，每年模範公務人員選拔，依公務人員品德修養及工作績效激勵辦法，訂定獎勵模範公務人員實施要點辦理，針對各單位及各機關學校舉薦具有重大具體事蹟、創新成效、特殊貢獻者，公開頒獎表揚，激勵士氣，作為同仁表率、楷模及學習典範。
交通處處長鄭君健獲獎績效：全面提昇交通核心業務服務量能，策劃市區公車全面升級為低底盤電動巴士，中央2030年巴士全面電動化政策，嘉市提前達標，是全國第一個市區公車全電動巴士的縣市；建置公共自行車轉乘，引進Youbike 2.0系統帶動自行車騎乘風潮，成為樂活城市美麗風景及低碳城市標竿，更引進大量遊客，促進觀光發展，深獲市民及各界好評，成效卓著。
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