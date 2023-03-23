快訊

美股道瓊早盤漲逾200點 市場押注Fed升息循環接近尾聲

嘉市交通處長鄭君健疑涉貪 檢方諭知10萬交保

中央社／ 嘉義市23日電

嘉義地檢署接獲檢舉嘉義市交通處長鄭君健涉貪，廉政署南區調查組今天搜索嘉義市政府交通處、鄭君健住處，並通知鄭君健和其家人等人到案說明；檢方諭知鄭君健新台幣10萬元交保。

嘉義地檢署表示，檢方接獲檢舉，指稱鄭君健將公務手機、攝影機等物品提供家人使用，因此今天指揮廉政署南區調查組到嘉義市政府交通處、鄭君健住處搜索，並通知鄭君健和其家人等人到案說明。

檢方表示，全案仍在調查中，涉案金額待調查釐清。經檢方複訊後，諭知鄭君健新台幣10萬元交保，其餘人無保請回。

根據嘉義市交通處網頁簡介，鄭君健（62歲）為南華大學環境管理研究所碩士、嘉義大學觀光休閒管理研究所博士班畢業，曾任交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處秘書，民國102年起擔任嘉義市政府交通處長至今。

嘉義 廉政署 台幣

延伸閱讀

巡墓員涉貪聲押 北市殯葬處：將每2至3個月輪調責任區

澎湖國民黨議長、女機要涉貪被押 女機要抗告先駁回

修復百年風貌 嘉市東門派出所活化轉型更親民

嘉市議會通過提高生育補助 假牙補助至80歲以上不排富

相關新聞

扯！調查局筆錄1年竟被偷2次 中機站、南機站都曾出包

調查局南機站2021年9月爆出弄丟證人筆錄，當事人還向立委通風報信，為此前調查局長呂文忠備詢致歉說出「人多必有白癡」，未...

嘉市府交通處長鄭君健涉貪交保 2年前獲選模範公務員同仁錯愕

嘉義市政府交通處長鄭君健，遭檢舉將公務手機、攝影機等提供家人使用涉貪，案情待檢方偵辦釐查，廉政署南區調查組上午前往市府交...

嘉市交通處長被檢舉涉貪 晚間10萬元交保

嘉義市政府交通處長鄭君健，被檢舉涉貪，廉政署南區調查組今天上午前往嘉義市政府交通處、鄭君健住處搜索，並通知鄭男、家人及市...

客人在房內抽菸、噪音汙染沒轍 律師傳授旅宿業小撇步

「經告知，客人依然在房內抽菸…」、「鄰居檢舉噪音汙染，是否可轉嫁至消費者？」，台南旅宿業者苦於經營上所遇到法律問題百百種...

監院糾正反服貿占政院警方暴力驅離 北市警：予以尊重

監察院做出調查報告，指出2014年「反服貿」抗議中，群眾與學生占領行政院，遭警察以逾越比例原則的暴力手段執行驅離，監察院...

文資局貪腐案 秘書室主任兼專委蕭銘彬索賄857萬判3年8月

文化部文化資產局秘書室主任兼專門委員蕭銘彬，在文資局任職期間涉嫌對採購案上下其手，向廠商索賄857萬元，經彰化地方法院審...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦