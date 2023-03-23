嘉市交通處長鄭君健疑涉貪 檢方諭知10萬交保
嘉義地檢署接獲檢舉嘉義市交通處長鄭君健涉貪，廉政署南區調查組今天搜索嘉義市政府交通處、鄭君健住處，並通知鄭君健和其家人等人到案說明；檢方諭知鄭君健新台幣10萬元交保。
嘉義地檢署表示，檢方接獲檢舉，指稱鄭君健將公務手機、攝影機等物品提供家人使用，因此今天指揮廉政署南區調查組到嘉義市政府交通處、鄭君健住處搜索，並通知鄭君健和其家人等人到案說明。
檢方表示，全案仍在調查中，涉案金額待調查釐清。經檢方複訊後，諭知鄭君健新台幣10萬元交保，其餘人無保請回。
根據嘉義市交通處網頁簡介，鄭君健（62歲）為南華大學環境管理研究所碩士、嘉義大學觀光休閒管理研究所博士班畢業，曾任交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處秘書，民國102年起擔任嘉義市政府交通處長至今。
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