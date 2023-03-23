客人在房內抽菸、噪音汙染沒轍 律師傳授旅宿業小撇步

「經告知，客人依然在房內抽菸…」、「鄰居檢舉噪音汙染，是否可轉嫁至消費者？」，台南旅宿業者苦於經營上所遇到法律問題百百種，不知如何應對，今天下午在市府觀光旅遊局與業者法律案例分享會上，提問踴躍，在專業律師一一釋疑下，讓業者直呼獲益良多。

台南觀旅局下午5點在安平維悅酒店舉辦「誠信經營與法律責任講習暨座談」，邀請得智法律事務所所長侯信逸律師，以旅宿業者常遇到案例作經驗分享。

旅宿業者紛紛提問「經告知下，客人依然在房內抽菸，屋主是否有強制力處理」、「若有抽菸行為發生，可否退房加收清潔費」、「可否因客人行為違反住宿合約，請客人離開」、「鄰居檢舉噪音污染，若提供規勸行動的舉證，是否可轉嫁至消費者呢？」。

侯信逸一一釋疑，建議旅宿業者可在住宿場所，在顯著位置標示「禁止吸菸」，並應持續維護場所內的無菸環境外，房客入住旅館時，旅館已告知不得在房內抽菸，則應認房客與旅館訂立租賃契約時，已默示同意其入住條件，而成為租賃契約內容，依相關法規規定，房客於租賃期間應不得於旅館房間內抽菸，否則旅館得依民法第438條終止與房客的租賃關係。

他說，旅館可終止與房客間的租賃關係，要求房客遷出旅館房間，並可依民法第432條第2項向房客請求清除因房客抽菸所造成旅館房間內沾染菸味的費用。他建議，如發現旅客行為已構成或即將發生危害旅宿安寧情事，應速為必要的處理並向警察或其他有關機關通報，實務上可以請當地警察機關以社會秩序維護法處理。

台南觀旅局下午5點在安平維悅酒店舉辦「誠信經營與法律責任講習暨座談」，邀請得智法律事務所所長侯信逸律師，以旅宿業者常遇到案例作經驗分享。圖／讀者提供