文資局貪腐案 秘書室主任兼專委蕭銘彬索賄857萬判3年8月
文化部文化資產局秘書室主任兼專門委員蕭銘彬，在文資局任職期間涉嫌對採購案上下其手，向廠商索賄857萬元，經彰化地方法院審結，依違反貪汙治罪條例判處3年8個月有期徒刑，褫奪公權4年。
判決書指出，蕭銘彬在文資局擔任水下科長、事務科長期間，利用職權向廠商索賄有三案，分別是離岸風力電發場開發商在開發計畫前，依法應進行環境影響評估，先行調查開發所涉水域有無或疑似水下文化資產，再向文資局提出調查報告，審議通過後始能取得開發許可的水下文化資產初步調查報告案，譚姓廠商交付合計172萬元作為協助特定廠商所撰擬調查報告通過審查的對價報酬。
第二案是水下文化資產調查相關儀器設備採購案，涉嫌協助包庇護航特定廠商得標，自106年6月至107年3月間，四次合計收取585萬元。第三案是雲端火災預警系統規劃建置採購案，廠商順利得標後，依約三次支付蕭男合計100萬元。
蕭銘彬判處3年8個月有期徒刑，褫奪公權4年。同案被告譚姓業者被判處兩年有期徒刑，緩刑5年，應向公庫支付50萬元。其餘四名業者分處1年6個月、1年4個月的有期徒刑，均褫奪公權3年，緩刑3年，應分別向公庫支付40萬元、30萬元。可上訴。
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