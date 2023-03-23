文資局貪腐案 秘書室主任兼專委蕭銘彬索賄857萬判3年8月

文化部文化資產局秘書室主任兼專門委員蕭銘彬，在文資局任職期間涉嫌對採購案上下其手，向廠商索賄857萬元，經彰化地方法院審結，依違反貪汙治罪條例判處3年8個月有期徒刑，褫奪公權4年。

判決書指出，蕭銘彬在文資局擔任水下科長、事務科長期間，利用職權向廠商索賄有三案，分別是離岸風力電發場開發商在開發計畫前，依法應進行環境影響評估，先行調查開發所涉水域有無或疑似水下文化資產，再向文資局提出調查報告，審議通過後始能取得開發許可的水下文化資產初步調查報告案，譚姓廠商交付合計172萬元作為協助特定廠商所撰擬調查報告通過審查的對價報酬。

第二案是水下文化資產調查相關儀器設備採購案，涉嫌協助包庇護航特定廠商得標，自106年6月至107年3月間，四次合計收取585萬元。第三案是雲端火災預警系統規劃建置採購案，廠商順利得標後，依約三次支付蕭男合計100萬元。