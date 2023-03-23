快訊

補班小確幸！肯德基「炸雞＋蛋撻」現省330元 5款明星商品買1送1

AT1風暴還沒完？金管會：財管及複委託逾百位客戶、18億變壁紙

文資局貪腐案 秘書室主任兼專委蕭銘彬索賄857萬判3年8月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

文化部文化資產局秘書室主任兼專門委員蕭銘彬，在文資局任職期間涉嫌對採購案上下其手，向廠商索賄857萬元，經彰化地方法院審結，依違反貪汙治罪條例判處3年8個月有期徒刑，褫奪公權4年。

判決書指出，蕭銘彬在文資局擔任水下科長、事務科長期間，利用職權向廠商索賄有三案，分別是離岸風力電發場開發商在開發計畫前，依法應進行環境影響評估，先行調查開發所涉水域有無或疑似水下文化資產，再向文資局提出調查報告，審議通過後始能取得開發許可的水下文化資產初步調查報告案，譚姓廠商交付合計172萬元作為協助特定廠商所撰擬調查報告通過審查的對價報酬。

第二案是水下文化資產調查相關儀器設備採購案，涉嫌協助包庇護航特定廠商得標，自106年6月至107年3月間，四次合計收取585萬元。第三案是雲端火災預警系統規劃建置採購案，廠商順利得標後，依約三次支付蕭男合計100萬元。

蕭銘彬判處3年8個月有期徒刑，褫奪公權4年。同案被告譚姓業者被判處兩年有期徒刑，緩刑5年，應向公庫支付50萬元。其餘四名業者分處1年6個月、1年4個月的有期徒刑，均褫奪公權3年，緩刑3年，應分別向公庫支付40萬元、30萬元。可上訴。

彰化地方法院判處文化部文化資產局秘書室主任兼專門委員蕭銘彬3年8個月有期徒刑，可上訴。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處文化部文化資產局秘書室主任兼專門委員蕭銘彬3年8個月有期徒刑，可上訴。記者簡慧珍／攝影

文化資產 彰化 文化部

延伸閱讀

假美鈔詐兌6600萬案和解 蔣經國前侍衛官等人獲緩刑

央行高層吹搬風...兩年半內 這三大局處一級主管將退休

南韓在野黨魁李在明涉嫌收賄 前幕僚蒙冤輕生留遺書嘆：真的很委屈

台中市警局長李文章到任！首波大規模警官調動名單出爐

相關新聞

扯！調查局筆錄1年竟被偷2次 中機站、南機站都曾出包

調查局南機站2021年9月爆出弄丟證人筆錄，當事人還向立委通風報信，為此前調查局長呂文忠備詢致歉說出「人多必有白癡」，未...

監院糾正反服貿占政院警方暴力驅離 北市警：予以尊重

監察院做出調查報告，指出2014年「反服貿」抗議中，群眾與學生占領行政院，遭警察以逾越比例原則的暴力手段執行驅離，監察院...

文資局貪腐案 秘書室主任兼專委蕭銘彬索賄857萬判3年8月

文化部文化資產局秘書室主任兼專門委員蕭銘彬，在文資局任職期間涉嫌對採購案上下其手，向廠商索賄857萬元，經彰化地方法院審...

男子率眾持棍尋仇未果 砸爛路邊無辜車輛遭判刑

屏東一名陳姓男子於前年11月晚上9點左右，與友人在卡拉OK店慶生時和鄰桌酒客發生口角，他召集10多名朋友助陣在凌晨1點左...

台南前議員經營賭場獲利436萬 判刑6月沒收犯罪所得

台南前議員林阳乙與綽號「二哥」的男子，涉於2020年1月至3月間，借用安南區長和路鐵皮屋作為賭場，由二哥出資，雇用黃姓、...

毒品假釋女遭前男友地檢署埋伏砸車 販毒黑歷史判7年5月

士林地檢署外今發生埋伏砸車案，潘男疑似因感情糾紛，涉嫌在士東路持棍棒埋伏前女友王姓女子，和其現任男友魏姓男子，潘、王都是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦