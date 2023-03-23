男子率眾持棍尋仇未果 砸爛路邊無辜車輛遭判刑

屏東一名陳姓男子於前年11月晚上9點左右，與友人在卡拉OK店慶生時和鄰桌酒客發生口角，他召集10多名朋友助陣在凌晨1點左右，手持棍棒談判，其中還有一名高姓現役軍人在旁錄影，眾人尋仇未果反倒砸爛店外車輛，屏東地方法院今依妨害秩序等罪，判他1年，緩刑5年，另對同夥陳男判8月，可上訴。

屏東縣長治鄉一名陳姓男子在前年11月12日晚上9點半左右，與8名友人相約卡拉OK店飲酒慶生，過程中因故與店內另一桌麥姓酒客發生爭執，他氣憤之下聯繫另外5名朋友到三和路某處集合，攜帶長棍於隔日凌晨1點半左右返回店家找對方談判。

店家見陳男率眾尋仇，擔心受到波及影響其他客人，迅速拉下鐵門關閉入口，不料眾人持棍敲打門口、叫囂，砸壞店外機車儀表板、車尾等，其中一名高姓現役軍人全程持手機錄影，監控對方行動，並試圖扳開鐵門，隨後眾人闖入，張姓店長被棍棒抵住脖子，遭脅迫「我要找人，穿紅色衣服的！」對方見狀將門反鎖，陳男等眾未能得逞，到路邊敲打車輛洩憤，3部機車的車燈、扶手、煞車、儀表板被毀，4輛車的擋風玻璃、板金遭損，店家監視器也被破壞。