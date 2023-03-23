扯！調查局筆錄1年竟被偷2次 中機站、南機站都曾出包

調查局南機站2021年9月爆出弄丟證人筆錄，當事人還向立委通風報信，為此前調查局長呂文忠備詢致歉說出「人多必有白癡」，未料一樣疏失同年4月中機站也發生過，曾姓男子因銀行法赴詢，偷走筆錄、提示證據等，時隔近半年才由警方另案搜索意外發現，法院依妨害公務判曾3月，可上訴。

檢警調查，曾男（39歲）2021年4月15日在調查局中機站接受詢問時，他見桌上有調查官製作詢問筆錄的初稿，當天下午4點多竟趁著對方不注意，趁機連同筆錄出稿、提示資料等放入隨身提袋內偷走帶離中機站。

後來因台中第5分局查辦另案，同年9月29日持搜索票到曾男住處搜索時，才在他家中意外找到中機站的筆錄初稿並通知調查局，並交由北機站移送偵辦。

檢方訊時曾坦承客觀事實，並有扣案筆錄、照片及相關搜索證據，台中地檢署以他同時犯隱匿公務員職務上掌管物品、竊盜等罪嫌，2罪想像競合，從重依竊盜罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

法院審理時，曾男坦承將筆錄、提示資料帶走，但辯稱自己當時精神恍惚，吃藥時不慎將藥袋放在筆錄草稿上，才順手將藥袋、筆錄草稿一同收起，還說「不知道這不能拿」，他以為只有蓋手印的筆錄不能拿。

曾的辯護人說，該筆錄僅為供受詢問人確認詢問範圍及答覆方向初稿，並非公務員職務上所掌管文書，且該筆錄紙張價值輕微，不具可罰違法性。

法院勘驗中機站內部監視器，發現曾男刻意將藥袋從右側左放到筆錄上，再連同一起收進提袋內，過程連貫僅6秒，顯非誤放而有故意以藥袋遮掩一併取走；另曾警詢時也曾說，他有想過要歸還筆錄，但事情太多忘了。