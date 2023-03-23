台南前議員經營賭場獲利436萬 判刑6月沒收犯罪所得

台南前議員林阳乙與綽號「二哥」的男子，涉於2020年1月至3月間，借用安南區長和路鐵皮屋作為賭場，由二哥出資，雇用黃姓、陳姓及廖姓3男子賭場工作，林分得賭場盈餘436萬元，台南地院今天下午宣判，認林共同犯圖利聚眾賭博罪處6月，沒收犯罪所得，黃、陳及廖3男均判3月。

台南地院指出，林、黃、陳、廖4人均坦承犯行，且有相關證人的證詞、調查報告及相關證據資料，認林等4人的犯行明確。

檢調調查，林阳乙、已故前副議長林炳利、二哥3人共同經營賭場，自2020年1月31日起至同年3月8日止，借用安南區長和路的鐵皮屋作為賭博場所，該賭場以麻將及撲克牌為賭具，由二哥負責出資，林阳乙雇用黃、陳兩人，林炳利雇用廖在賭場內工作，林阳乙等人即負責對外招攬不特定賭客，親自或委請槍手到場賭博。

同時，黃、陳、廖3人每日報酬為1500元，林阳乙則分得賭場實際盈餘436萬元。據了解，市調處調查他案時，意外發現林阳乙等人開設賭場一案，循線偵辦。而林炳利部分因病過世，檢方不起訴處分。

台南地院表示，林阳乙等4人共同犯圖利供給賭博場所罪及圖利聚眾賭博罪，從一情節較重的圖利聚眾賭博罪處斷。

台南地院審酌，林等4人無視國家禁止賭博的法律禁令外，更助長不勞而獲的投機風氣及僥倖心理，對公眾形成負面影響，兼衡其各自犯罪動機、目的、分工、經營規模、期間及獲利等情狀。

同時，廖自始均坦認犯行，黃、陳2人犯後雖坦承自身犯行，惟於調查局及偵查中一再飾詞袒護林阳乙，另林阳乙則迄至法院審理中才坦承犯罪的犯後態度等一切情狀，依法分別量處其刑，可易科罰金，並沒收各自犯罪所得，林為436萬元，其他3人則為5萬7千元。