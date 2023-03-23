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性侵勒斃馬國女大生一、二審都判死 凶嫌情緒穩定還會唸佛經

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

涉嫌擄走並性侵殺害馬來西亞籍鍾姓女大生的凶嫌梁育誌，一、二審都被法院判處死刑，今梁育誌視訊聆聽宣判時，情緒無太多變化，梁目前關押在高雄看守所，所方透露今宣判後，梁情緒無太大起伏，與平時狀況無異。

2020年10月28日深夜，就讀長榮大學的鍾女，當天晚間沿台鐵高架橋返回宿舍，當時在現場埋伏的梁育誌見鍾女落單，隨即上前將鍾女擄走，強行壓制性侵，並用繩圈勒死鍾女。

隨後梁在現場抽了菸，把死者拖上車，在高雄、台南間繞行，還取走鍾女身上財物購物，以鍾女手機抵充加油費，於案發隔日下午3時棄屍阿蓮區大崗山路旁。

橋頭地院及高雄高分院審理後，都認為梁育誌再犯風險高，難有矯治教化，應屬「最嚴重犯罪」，均判處死刑，褫奪公權終身，符合罪責相當。

梁從案發被逮後，收押在高雄看守所至今，據了解，他在所內有其他室友陪伴，並非獨居房，作息飲食都正常，由所方定期安排心理師、教誨師輔導，從一、二審接到死刑判決後，情緒無太大波動。

梁育誌老家在高雄阿蓮區，雖然犯下重罪，但家人每月仍會定期探視、寄菜，並未因兒子犯下重罪就失去家庭關懷，梁平常在看守所會借閱書籍閱讀，閱讀訴訟資料等，還會閱讀佛經。

梁育誌一、二審都由法扶基金會指派辯護律師，梁曾向律師透露希望有機會彌補被害人，出庭時也曾當面向鍾女父母致歉，但痛失愛女的鍾母未接受，二審合議庭進行量刑辯論時，鍾女父母企盼法官對梁判處死刑。

梁育誌強擄馬來西亞鍾姓女大生，以繩索勒頸並性侵鍾女，死後還將鍾女棄屍山區。記者周宗禎／翻攝
梁育誌強擄馬來西亞鍾姓女大生，以繩索勒頸並性侵鍾女，死後還將鍾女棄屍山區。記者周宗禎／翻攝

死刑 馬來西亞 父母 性侵

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