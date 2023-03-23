快訊

「牠太聰明了」3天攻防戰仍未果 里長曝狒狒會「觀察敵情」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

66歲翁發病燒死1家5口 女婿出庭坦言很傷心但不追究

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市陳姓老翁因急性譫妄症發作，認為家中有就點燃止血帶、紙類引發大火釀一家5死慘劇，年紀最小是他7月大外孫，檢方依放火、過失致死罪嫌起訴；法院今開庭，陳均坦承認罪，其女婿表示案發至今很傷心，但沒有要對岳父追究責任或求償，只希望儘速審結讓他們處理後續民事程序。

檢方起訴指出，陳翁（66歲）有高血壓、腎衰竭等慢性病，又因糖尿病、車禍後截肢而行動不便，今年1月6日急性「譫妄症」發作，認為屋內出現蛇，需放火驅蛇就燃燒紙類、止血帶造成大火，釀妻子等5名親人葬生火窟。

檢方偵查階段就將陳男送精神鑑定，發現他因精神障礙急性譫妄症、輕度失智症， 而致其辨識行為違法以及依其辨識而行為之能力均顯著減低，應依法減刑，偵結依過失致死、放火等罪嫌起訴。

法院也依職權裁定陳翁令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置6月。

台中地院今開準備程序庭，受命法官為讓陳翁聽清楚回答，放慢訊問步調並多以台語詢問，陳大多能自行回覆，也表示清楚、聽得懂，部分由辯護律師解釋並無太多爭執。

法院問其是否認罪，陳也說他認罪，對起訴書所載犯罪事實無意見，法官也提到，本件因被害人同為陳翁的家人，為避免立場上有所尷尬，另請台中市政府社工擔任陳翁的輔佐人。

法官也詢問被害家屬意見，陳翁的女婿坦言案發至今很傷心，加上房子本身有貸款被燒毀波及鄰居，後續還得面臨求償，5名親人喪生後相關繼承順位由岳父繼承，但他目前收押中導致程序卡關，近期為此疲於奔命。

女婿也說，他們沒有要刻意追究岳父責任或求償意思，只希望法院依法儘速審結，法院諭知全案4月26日再開合議庭審理。

陳翁急性譫妄症發作在家點火釀5名親人燒死，檢方依放火、過失罪嫌起訴。聯合報系資料照
陳翁急性譫妄症發作在家點火釀5名親人燒死，檢方依放火、過失罪嫌起訴。聯合報系資料照

台中市 失智症

延伸閱讀

用越南茶拼配台灣茶牟利 台南茶商認罪請求輕判：也被同行騙過

尹馨曾演王淨媽 笑認女婿曹佑寧 「你們很配耶」

經典賽／牛棚輪流放火…透納滿貫砲救命 美國晉四強

周雅芳淚送88歲母！伍宗德列孝女婿 演藝圈大咖齊送別

相關新聞

扯！調查局筆錄1年竟被偷2次 中機站、南機站都曾出包

調查局南機站2021年9月爆出弄丟證人筆錄，當事人還向立委通風報信，為此前調查局長呂文忠備詢致歉說出「人多必有白癡」，未...

男子率眾持棍尋仇未果 砸爛路邊無辜車輛遭判刑

屏東一名陳姓男子於前年11月晚上9點左右，與友人在卡拉OK店慶生時和鄰桌酒客發生口角，他召集10多名朋友助陣在凌晨1點左...

台南前議員經營賭場獲利436萬 判刑6月沒收犯罪所得

台南前議員林阳乙與綽號「二哥」的男子，涉於2020年1月至3月間，借用安南區長和路鐵皮屋作為賭場，由二哥出資，雇用黃姓、...

毒品假釋女遭前男友地檢署埋伏砸車 販毒黑歷史判7年5月

士林地檢署外今發生埋伏砸車案，潘男疑似因感情糾紛，涉嫌在士東路持棍棒埋伏前女友王姓女子，和其現任男友魏姓男子，潘、王都是...

性侵勒斃馬國女大生一、二審都判死 凶嫌情緒穩定還會唸佛經

涉嫌擄走並性侵殺害馬來西亞籍鍾姓女大生的凶嫌梁育誌，一、二審都被法院判處死刑，今梁育誌視訊聆聽宣判時，情緒無太多變化，梁...

66歲翁發病燒死1家5口 女婿出庭坦言很傷心但不追究

台中市陳姓老翁因急性譫妄症發作，認為家中有蛇就點燃止血帶、紙類引發大火釀一家5死慘劇，年紀最小是他7月大外孫，檢方依放火...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦