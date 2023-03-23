66歲翁發病燒死1家5口 女婿出庭坦言很傷心但不追究

台中市陳姓老翁因急性譫妄症發作，認為家中有蛇就點燃止血帶、紙類引發大火釀一家5死慘劇，年紀最小是他7月大外孫，檢方依放火、過失致死罪嫌起訴；法院今開庭，陳均坦承認罪，其女婿表示案發至今很傷心，但沒有要對岳父追究責任或求償，只希望儘速審結讓他們處理後續民事程序。

檢方起訴指出，陳翁（66歲）有高血壓、腎衰竭等慢性病，又因糖尿病、車禍後截肢而行動不便，今年1月6日急性「譫妄症」發作，認為屋內出現蛇，需放火驅蛇就燃燒紙類、止血帶造成大火，釀妻子等5名親人葬生火窟。

檢方偵查階段就將陳男送精神鑑定，發現他因精神障礙急性譫妄症、輕度失智症， 而致其辨識行為違法以及依其辨識而行為之能力均顯著減低，應依法減刑，偵結依過失致死、放火等罪嫌起訴。

法院也依職權裁定陳翁令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置6月。

台中地院今開準備程序庭，受命法官為讓陳翁聽清楚回答，放慢訊問步調並多以台語詢問，陳大多能自行回覆，也表示清楚、聽得懂，部分由辯護律師解釋並無太多爭執。

法院問其是否認罪，陳也說他認罪，對起訴書所載犯罪事實無意見，法官也提到，本件因被害人同為陳翁的家人，為避免立場上有所尷尬，另請台中市政府社工擔任陳翁的輔佐人。

法官也詢問被害家屬意見，陳翁的女婿坦言案發至今很傷心，加上房子本身有貸款被燒毀波及鄰居，後續還得面臨求償，5名親人喪生後相關繼承順位由岳父繼承，但他目前收押中導致程序卡關，近期為此疲於奔命。