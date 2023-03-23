22年前犯擄人勒贖自菲押返台 陳建寧移送嘉檢發監執行

台南市安平區角頭陳建寧2001年犯下擄人勒贖案被通緝，潛逃大陸及菲律賓，刑事局洽菲國警方於本月初拘提他，昨天押返台灣，經過警方訊問後，今天下午移送嘉義地檢署歸案，檢方偵訊後即送嘉義監獄執行。

陳建寧下午2點40分在台南市警方戒護下移送嘉義地檢署，地檢署檢察官訊問後在下午3點20分送嘉義監獄執行。檢方表示，陳嫌潛逃多年另涉嫌違反護照條例等罪嫌將另案偵辦。

2001年林鴻文、王天賜與現年54歲陳建寧3人涉嫌駕車綁票嘉義某營造公司陳姓商人，由林男女友施靜雯做為聯絡人，向家屬勒贖6千萬元，後議價至1千250萬元，3人戴著陳姓商人經過台南時被警方發現追逐，途中將玩具手槍、手套等作案工具丟棄，乘隙躲進山區小路內，陳姓商人趁陳建寧拆換贓車牌時踢開車門衝下車，將眼睛膠帶撕開往前跑，躲進草堆內，過5分鐘左右，警察趕到適時解救陳姓商人，扣得玩具槍等證物。警方在相關證物採集到陳建寧指紋，於台南市金華路拘提陳建寧到案，不久再捉到王天賜到案。同夥林鴻文逃亡中不久死亡。

嘉義地方法院依擄人勒贖罪、懲治盜匪條例判決陳建寧9年徒刑、施靜雯10年、王天賜12年，林鴻文逃亡期間死亡公訴不受理。