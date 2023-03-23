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北巿巡墓員退休後選上里長 圖利造墓業掘骨遭羈押禁見
去年選上里長的台北市殯葬處退休巡墓員陳健郎，2018至2022年涉嫌包庇未依規定提出申請的家屬進行掘骨、回葬，檢廉法辦陳，專案小組昨天搜索、約談，認陳犯罪嫌疑重大，今天聲請羈押禁見，台北地院開庭後裁准羈押禁見。
檢廉單位昨天搜索陳健郎、造墓業者及員工共3人、6處，除陳否認犯罪，被聲請羈押禁見，檢察官另諭知造墓業者邱垂港以50萬元交保，曾販生以10萬元交保，強制處分後擴大偵查全案。
台北市政府現列管的55處公墓中，尚未遷葬的20多個分布於士林、北投、信義、文山、內湖、南港、中山等行政區，總數4萬多座，僅位於陽明山國家公園的陽明山第一公墓，待遷墓地即高達1萬7500座。
依現行殯葬管理條例規定，未取得起掘許可，不得起掘、遷葬墳墓，違者可處3至15萬元罰鍰，而陳健郎的巡墓工作，就是查勘責任區中的公墓起掘會勘、查報濫葬與違規修繕。
依規定，如有民眾違規可以開罰，不過，陳健郎被檢舉與造墓業者、家屬掛勾，包庇起掘、濫葬，辦案人員查無陳涉利用職務收賄罪事證，依圖利罪偵處，以有串證、重 罪、逃亡事由，聲押禁見陳。
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