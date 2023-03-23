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涉賄選獲不起訴 應曉薇：同黨惡質檢舉怎不心痛悲憤？

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北市議員應曉薇被檢舉去年10月透過殯葬業者出資藉舉辦餐會賄選，台北地檢署今認為天菜色價位不足以影響投票意願，今做不起訴處分。對此，應曉薇今聲明表示，感謝檢調機關認真辦案，最終還她清白，面對惡質檢舉讓人心痛悲憤。

北檢當初依違反選罷法賄選罪，偵辦應曉薇、萬華區華江里長候選人楊華中、應曉薇2名助理，以及訂桌的陳姓殯葬業者及彭姓經理；當時應曉薇遭約談後，獲檢方無保請回。

北檢指出，當時應曉薇被檢舉在海鮮餐廳席開5桌賄選，事後查出，背後實際出資者為陳姓業者，當天菜色每桌10人份要價8800元，論價錢或食材並非高不可，不足以影響投票意願，而應曉薇雖有向在場鄰、里長等地方人士拉票尋求支持，但屬言論自由，因此6人處分不起訴。

應曉薇表示，感謝檢調機關這段時間認真辦案的辛苦，最終能夠還她清白，認證從政12年來堅持的乾淨選舉，在此表達敬意和謝意。

應曉薇說，面對選舉過程的惡質檢舉，尤其遭同室操戈、同黨陷害怎不讓人心痛悲憤？雖然深惡痛絕並且深受其害，但是相信違背自己道德良心，抹黑陷害他人者終將被唾棄、遭天譴。

對於被傳訊約談的里鄰長、相關人士及造成的司法資源浪費，應曉薇也表達歉意，最後感謝中正萬華市民朋友的信任跟鼓勵，「德不孤必有鄰」。

台北市議員應曉薇去年被控辦餐會涉及賄選遭約談。圖／聯合報系資料照
台北市議員應曉薇去年被控辦餐會涉及賄選遭約談。圖／聯合報系資料照

應曉薇 賄選

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