馬國女大生被殺 父母對台南警局4單位提國賠 下月14日調解

男子梁育誌2020年擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，性侵殺害後棄屍，一審判死刑，上訴二審今宣判，仍維持死刑。鍾女父母去年2月認台南市警局、歸仁分局、工務局及歸仁區公所4單位怠於啟動偵查作為及放任路燈壞掉不亮提國賠，求償593萬元，預定4月14日調解。

鍾女父母去年2月17日也委託律師提出國家賠償，主張台南市警局怠於執行啟動偵查作為，也未防止夜間婦女被害事件的發生；工務局在台南歸仁區高鐵站高架橋下設置的路燈，未盡管理維修之責，放任路燈壞掉或不亮，無法達到夜間照明的效果。

以及歸仁區公所負責該路段的電力設備使用，竟自行斷電，導致案發路段的路燈無法正常運作，就公有公共設施因設置或管理有嚴重欠缺，認與上述3單位與鍾女死亡間，具有相當因果關係，依國家賠償法相關規定請求國家賠償。

直至去年4月11日，追加被告歸仁警分局，主張該分局所屬員警接獲被害人報案，怠於執行職務，未依相關規定通知行為人到場，或定期實施查訪，致被害人遭行為梁殺害。鍾女父母向市警局等4單位，共求償593萬多元。

台南地院受理後，經雙方律師多次調解，死者家人也曾在高雄高分院二審訴訟期間，自馬國來台出席調解，仍無共識。