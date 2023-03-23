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輔導先行去標籤 屏東少輔會擴大量能接住「曝險少年」

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

司法院於本月通過少年事件處理法部分條文修正草案，其中「曝險少年」行政輔導先行制於7月1日施行，屏東今揭牌啟用少輔會專屬辦公室，增聘1名輔導員督導及10名少年輔導員，跨局處合作建立安全網；縣長周春米說，少年智識尚未完備不慎偏離正途，適時介入減低少年落入司法機率。

屏東縣警方統計去年少年犯罪共618人，佔全縣犯罪人口百分之6.4，犯罪類型以傷害，聚眾鬥毆、打架滋事最多，次要是竊盜、詐欺，被誘引做車手為主。

縣長周春米說，縣府編列400多萬元整修房舍，運用原警察局2級保養場的閒置辦公室，重新整建成「屏東縣政府少年輔導委員會」專屬辦公室，讓12歲至18歲的未成年人在成長過程中，若發生非正軌行為，接住少年並改善生活，在7月1日「行政輔導先行」正式上路前，各單位跨局處宣導，對孩子伸出援手。

屏東地方法院長李淑惠說，過往犯非刑法罪的少年都直接移送少年法庭，留下不好的紀錄，為去標籤化，保護、輔導少年，司法院跟衛福部共同推動修法，讓少年有更好的保護機制，以專門人才協助，建立更安全溫暖的保護網，另法院和少輔會也持續合作聯繫，發揮1加1大於2的力量。

屏東縣府運用原警察局2級保養場，重新整建成全新的辦公室，布置溫馨的輔導環境，添購相關輔導物品，藉此更貼近少年，營造輕鬆、舒適的少年友善空間，打造少年輔導新據點。記者張已亷／攝影
屏東縣府運用原警察局2級保養場，重新整建成全新的辦公室，布置溫馨的輔導環境，添購相關輔導物品，藉此更貼近少年，營造輕鬆、舒適的少年友善空間，打造少年輔導新據點。記者張已亷／攝影
屏東縣府運用原警察局2級保養場，重新整建成全新的辦公室，布置溫馨的輔導環境，添購相關輔導物品，藉此更貼近少年，營造輕鬆、舒適的少年友善空間，打造少年輔導新據點。記者張已亷／攝影
屏東縣府運用原警察局2級保養場，重新整建成全新的辦公室，布置溫馨的輔導環境，添購相關輔導物品，藉此更貼近少年，營造輕鬆、舒適的少年友善空間，打造少年輔導新據點。記者張已亷／攝影
屏東縣今揭牌啟用少輔會專屬辦公室，增聘1名輔導員督導及10名少年輔導員，跨局處合作建立安全網，輔導先行去標籤化，擴大量能接住「曝險少年」。記者張已亷／攝影
屏東縣今揭牌啟用少輔會專屬辦公室，增聘1名輔導員督導及10名少年輔導員，跨局處合作建立安全網，輔導先行去標籤化，擴大量能接住「曝險少年」。記者張已亷／攝影
屏東縣今揭牌啟用少輔會專屬辦公室，增聘1名輔導員督導及10名少年輔導員，跨局處合作建立安全網，輔導先行去標籤化，擴大量能接住「曝險少年」。記者張已亷／攝影
屏東縣今揭牌啟用少輔會專屬辦公室，增聘1名輔導員督導及10名少年輔導員，跨局處合作建立安全網，輔導先行去標籤化，擴大量能接住「曝險少年」。記者張已亷／攝影

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