聽新聞
test
0:00 / 0:00
輔導先行去標籤 屏東少輔會擴大量能接住「曝險少年」
司法院於本月通過少年事件處理法部分條文修正草案，其中「曝險少年」行政輔導先行制於7月1日施行，屏東今揭牌啟用少輔會專屬辦公室，增聘1名輔導員督導及10名少年輔導員，跨局處合作建立安全網；縣長周春米說，少年智識尚未完備不慎偏離正途，適時介入減低少年落入司法機率。
屏東縣警方統計去年少年犯罪共618人，佔全縣犯罪人口百分之6.4，犯罪類型以傷害，聚眾鬥毆、打架滋事最多，次要是竊盜、詐欺，被誘引做車手為主。
縣長周春米說，縣府編列400多萬元整修房舍，運用原警察局2級保養場的閒置辦公室，重新整建成「屏東縣政府少年輔導委員會」專屬辦公室，讓12歲至18歲的未成年人在成長過程中，若發生非正軌行為，接住少年並改善生活，在7月1日「行政輔導先行」正式上路前，各單位跨局處宣導，對孩子伸出援手。
屏東地方法院長李淑惠說，過往犯非刑法罪的少年都直接移送少年法庭，留下不好的紀錄，為去標籤化，保護、輔導少年，司法院跟衛福部共同推動修法，讓少年有更好的保護機制，以專門人才協助，建立更安全溫暖的保護網，另法院和少輔會也持續合作聯繫，發揮1加1大於2的力量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言