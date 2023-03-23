修法防柬埔寨詐騙 政院決擴大刑度

行政院23日通過修法草案，未來若有詐騙擄人相關犯罪，最高可處無期徒刑、100萬元罰金。（中央社）

為了防止柬埔寨、青埔等詐騙擄人事件再現，政院23日提《刑法》、《人口販運防治法》修正案，最高罰100萬、判無期徒刑！《刑法》將加重「剝奪行動自由罪」為7年以下有期徒刑、100萬元罰金，若造成被害人死亡可判無期徒刑；《人口販運防治法》也將修正，最高可處7年以下有期徒刑。

剝奪自由致死判無期

法務部官員表示，為了防堵詐騙集團囚禁、凌虐受騙民眾等案件，將修正《刑法》第302條之1、第303條及第339條之4修正草案，增訂犯剝奪他人行動自由罪之加重處罰事由，對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上等情形，將處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

另外，若造成被害人死亡者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上、12年以下有期徒刑；若觸犯《刑法》第339條，製作「深偽影像或聲音」而犯詐欺罪者，也將加重處罰處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

人口販運要判7年

另外，行政院也通過「人口販運防制法修正草案」，擴大「勞動剝削」定義，加強保護被害人權益，如放寬核發1年期的居留許可，增加被害人作證意願；另避免柬埔寨事件再度發生，犯罪份子如剝削並利用被害人實行依我國法律有刑罰的行為，最低可處1年以上有期徒刑、最高可處7年以下有期徒刑。

同時也新增犯罪份子如果意圖剝削，以強暴、脅迫、詐術等不法手段進行招募運送容留等不法作為，可處5年以下有期徒刑，被害人如未滿18歲，更可處7年以下有期徒刑。另外，觸犯人口販運罪經有罪判決確定的自然人、法人或非法人團體，自判決確定之日起，5年內不得參加政府採購投標。

販運人口未遂也要罰

行政院發言人羅秉成說明，「人口販運」是國際重罪，但去年柬埔寨相關事件讓他發現台灣《人口販運防制法》的不足，因此此次修法共修正47條條文，擴大犯罪定義，並針對人口販運的前置作業開罰，包括仲介、人員招募等，連販運人口未遂也要罰，未來也會督促警政單位落實執法。

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