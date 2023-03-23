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館長直播槓上健身工廠 今出庭激辯被健工律師嘴近1小時

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

健身網紅「館長」陳之漢9度在直播中指控健身工廠搶租場館，苛扣員工福利，被健工母公司柏文健康事業提告公然侮辱，一審橋頭地院判館長無罪，健工不服上訴，今高雄高分院開辯論庭，健工委任律師舉證開嘴館長近1小時，抨擊館長捏造事實，要求院方重判，館長反擊稱內容都是有所本，法院訂4月20日上午宣判。

館長經營成吉思汗健身房，事業版圖擴展至台南、高雄，2019年10月至2020年2月期間，9度在直播中狂酸健工「主以兩倍價錢搶租」，還稱健工「卑鄙」、「炒股票」。

館長在直播中還諷刺健工總經理是富二代，稱健工教練薪水只有2萬5000元，選手出國還要找他借錢，每家分店教練只有7、8人，有些場館甚至缺教練。

當時健工不滿，認為館長身為健身同業，還具有網路名人身分，言論應有查證義務，指陳之漢直播內容皆是不實言論，控告陳之漢公然侮辱、加重誹謗、妨害營業信譽與公平交易法等4罪。

但橋頭地院審理後認為，陳之漢所提競價、健身工廠炒股票、健身房與會員、教練制度不佳等言論，在陳之漢開直播前，網路上都已有相關資訊討論，針對房租競價部分也有證人到庭證述，認為館長言論與公眾利益有關，仍屬「善意」，妨害名譽部分均判無罪。

健工不服上訴，高雄高分院今開辯論庭，館長南下出庭和健工委任律師面對面，開庭時健工律師列出館長直播內容，狂嘴館長捏造事實，還拿出薪資條稱健工員工年均薪89萬，根本不是館長稱的2萬5000元，旗下1155名教練，若以當時直播時間55分家分店計算，平均每家店還有20名教練及員工。

健工律師抨擊館長，為了在南部擴展，刻意以不正確訊息，讓外界對健工有負面評價，根本是挾怨報復，直播內容是為抹黑、打擊健工，達到他的展店目標。坐在被告席的館長，面對健工律師狂嘴，時而搖頭，時而抬頭，肢體動作看似略顯無奈。

審判長詢問建議量刑時，健工律師認為館長擁有百萬粉絲，言論卻不經過查證，嚴重損害名譽，應該從重量刑。但館長反擊，稱直播是5年前，他提的內容都是有所本，每次他要展店健工就來搶租，「這樣也要告？」

退庭後館長離開時，還有法院志工上前跟他握手，出庭還另外收穫粉絲，今為言詞辯論終結，另訂4月20日上午宣判。

館長陳之漢今天到高雄高分院出庭，稱自己所言都是有所本，還嗆健工「這樣也要告？」記者張議晨/攝影
館長陳之漢今天到高雄高分院出庭，稱自己所言都是有所本，還嗆健工「這樣也要告？」記者張議晨/攝影

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