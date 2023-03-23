酒醉心情不佳開槍擊中岳父車窗 花蓮男後悔自首警方送辦

花蓮一名柯姓男子酒後心情不佳，開槍洩憤，擊中岳父小客車，酒醒後非常後悔向警方自首，警方趕到現場逮捕柯男，查扣犯案工具，為合法申請獵槍，全案依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及毀損罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮縣鳳林警分局表示，20日晚間接獲民眾報案，光復鄉有車輛遭到毀損，警方受理後立即派遣專案小組前往調查，發現44歲柯姓犯嫌因酒醉心情不佳，持獵槍對路旁的小客車開槍洩憤，沒想到打中的竟是家人的車輛。

柯男犯案後自行通報警方，留在現場未離去，見警方到場，即從小貨車上拿出犯案用的獵槍交給警方，身上還有濃厚酒味，他向警方表示，近日和岳父家有一些小爭執，喝了酒心情不好，才朝岳父車子右後車窗開槍洩憤，酒醒後相當後悔。

鳳林警分局偵查隊長朱茂昇說，民眾申請製造、運輸、持有自製獵槍或魚槍供生活之用，應向戶籍所在地之直轄市、縣（市）警察局申請查驗烙印給照及列冊管理並合法狩獵漁獵使用。柯男所持獵槍雖經合法申請製造及持有，但非用在合法用途，一樣違反槍砲彈藥刀械管制條例。

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花蓮縣一名柯姓男子（中）酒後心情不佳，涉嫌持獵槍射擊岳父的車窗，酒醒後悔，向警方自首。記者王燕華／翻攝

花蓮縣一名柯姓男子（中）酒後心情不佳，涉嫌持獵槍射擊岳父的車窗，酒醒後悔，向警方自首。記者王燕華／翻攝