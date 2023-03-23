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結婚離婚4次 要求履行歷次離婚協議
蕭姓男子與陳女4度結婚、離婚，蕭男追討第3次離婚協議的150萬元及轎車，女方主張因條件未完成不用支付，她才是車主，並追討4次離婚陳男應履行的贍養費等；法院判決陳女應履行支付扣除蕭男贍養費後106萬餘元，車子歸女方。可上訴。
蕭男與陳女2009年3月至2022年6月間經4次結婚、離婚，蕭男要求陳女履行至今仍未給付的第3次離婚時的協議「2年內應給付150萬元」，並認為婚姻存續間男方購買的轎車是借名登記於陳女名下，應該歸還男方。
陳女表示離婚協議「房產出售後，給予男方150萬元，房產歸女方，2年內還清男方150萬。」條件是房產出售後才有付款義務；又在4次離婚協議中男方未履行贍養費、扶養費且有借貸等，應抵銷176萬餘元作為抗辯；車子是在第4次婚姻購入，登記在女方名下，當然屬女方所有。
法院審理後認為，「2年內給付男方150萬元」合乎給付要件，女方要支付150萬元給男方，但扣除男方未履行的部分贍養費、扶養費等，女方仍應支付男方106萬5000元。男方雖然主張有從帳戶提領金額支付購車款項紀錄，女方也表示有從帳戶轉帳借款給男方。
但雙方4度結婚、離婚又長期居住在一起，在財產共同下又共用同一帳戶，難認定消費或其他支出是一人的消費。但認定女方有從帳戶提領3萬元支付轎車定金，因此判轎車歸女方所有。
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