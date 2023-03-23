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用越南茶拼配台灣茶牟利 台南茶商認罪請求輕判：也被同行騙過

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南周姓茶商涉嫌低價採購越南茶後和台灣茶拼配，以標有「阿里山高山茶」等字樣的4兩真空袋分裝，透過蝦皮、淘寶購物網站，高價販售，1年牟利約57萬多元，台南地院今審理，周認罪，指向同行買台灣茶，經送驗竟是越南茶也曾被騙，已對其標示作改善，請求從輕量刑。

台南地院上午開準備庭，惟周認罪，並由律師遞狀從輕量刑，請求法官諭知6個月以下並給予緩刑。檢辯同意改以簡式審判程序。

檢方認周涉犯食安法中攙偽假冒、加重詐欺、累犯等罪嫌起訴。檢方認為，本案計有4名受害者，時空、法益均不同，應以數罪論罪。檢方指出，被告以低價越南茶拼配，假冒高價台灣茶販售牟利，影響消費者權益，也令我國台灣茶信譽毀於一旦，視忠信如敝屣，且被告曾詐貸被判1年3月緩刑期間，是否做緩刑諭知，請法官慎酌。

周的律師認為，檢方認周犯食安法中攙偽假冒，惟本案是天然茶加天然茶，且經檢驗無農藥殘留，並非混油案添加工業用油或其他物質，應僅構成標示不實。律師指出，檢調發動搜索前，周已參加農委會相關座談會，也對其標示作改變，並非一味欺瞞。

律師表示，現今台灣茶葉標示及產地認證仍有點混亂，農委會就台灣茶溯源規範等公告當中，周學習烘焙茶葉後才入行，不慎觸法，且市面上標示台灣茶大多來自越南，依行家所述依阿里山、杉林溪等地生產茶葉很有限，依其價格不可能是台灣茶。

律師也說，消費者認越南茶一斤200元購入，再以台灣茶一斤1500元販售，牟取暴利，事實並非如此，周以一斤750元購入，再以烘焙及技術等售出，雖然消費者認被騙心理可以理解，但越南茶是劣等茶不一定事實，現在我國相關業者也在推廣導正其觀念，越南茶、印尼茶不會比台灣茶差。律師表示，周也被同行騙過，向同行買台灣茶，經送驗結果也是越南茶。台南地院預定4月13日宣判。

台南周姓茶商涉嫌低價採購越南茶後和台灣茶拼配，以標有「阿里山高山茶」等字樣的4兩真空袋分裝，透過蝦皮、淘寶購物網站，高價販售。圖／讀者提供
台南周姓茶商涉嫌低價採購越南茶後和台灣茶拼配，以標有「阿里山高山茶」等字樣的4兩真空袋分裝，透過蝦皮、淘寶購物網站，高價販售。圖／讀者提供

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