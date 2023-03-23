上臉書誹謗台大醫師「背著妻子搞外遇」 他被判刑7月

莊姓男子因醫療糾紛上網指稱台大黃姓醫師「為了賺錢不擇手段」、「背著妻子搞外遇」被訴誹謗，莊辯稱，他是事實陳述，台北地院認為，莊無法舉證，判莊應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元。可上訴。

莊與台大醫院黃姓醫師有醫療糾紛，且未達成調解，心生不滿，利用臉書發表文章指黃「品德不好：作為一個醫師應當有高尚的品德，才不會做出有違醫德的事，（例如為了賺錢不擇手段）。但是黃約翰背著妻子搞外遇，還被外遇對象的女兒看到。因此被妻子告上法庭」。

檢方指控，莊指黃品德不好、私生活不檢點、對婚姻不忠等不實事項，毀損黃的名譽及社會評價。

莊坦承貼文，辯稱是根據事實發文，且網路新聞也有登黃外遇的事，所以才會發表相關文字；莊說，黃是台大醫院醫師，屬公眾人物，所以不好的事本來就應該讓民眾知道，否認犯罪。

法官認為，莊貼文指黃「醫德低下」、「品德不好」、「為了賺錢不擇手段」、「背著妻子搞外遇，還被外遇對象女兒看到」等，非單純陳述其母親曾經經黃治療、就診的過程，且以夾敘夾議發表意見，屬於誹謗罪規範範疇，莊有罪。