快訊

六福村說謊隱匿狒狒脫逃？ 新竹縣府下午將前往稽查

經典賽關注度創新高 他指本屆賽事帶出這些棒球發展問題

艾成弟弟艾翔驚傳心肌梗塞逝！年輕人猝死多因心血管出問題 4生活型態易致命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上臉書誹謗台大醫師「背著妻子搞外遇」 他被判刑7月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

莊姓男子因醫療糾紛上網指稱台大黃姓醫師「為了賺錢不擇手段」、「背著妻子搞外遇」被訴誹謗，莊辯稱，他是事實陳述，台北地院認為，莊無法舉證，判莊應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元。可上訴。

莊與台大醫院黃姓醫師有醫療糾紛，且未達成調解，心生不滿，利用臉書發表文章指黃「品德不好：作為一個醫師應當有高尚的品德，才不會做出有違醫德的事，（例如為了賺錢不擇手段）。但是黃約翰背著妻子搞外遇，還被外遇對象的女兒看到。因此被妻子告上法庭」。

檢方指控，莊指黃品德不好、私生活不檢點、對婚姻不忠等不實事項，毀損黃的名譽及社會評價。

莊坦承貼文，辯稱是根據事實發文，且網路新聞也有登黃外遇的事，所以才會發表相關文字；莊說，黃是台大醫院醫師，屬公眾人物，所以不好的事本來就應該讓民眾知道，否認犯罪。

法官認為，莊貼文指黃「醫德低下」、「品德不好」、「為了賺錢不擇手段」、「背著妻子搞外遇，還被外遇對象女兒看到」等，非單純陳述其母親曾經經黃治療、就診的過程，且以夾敘夾議發表意見，屬於誹謗罪規範範疇，莊有罪。

判決書說，莊因不滿與黃的醫療糾紛，心生怨懟，對黃的名譽造成貶損，顯然缺乏尊重他人人格及名譽的觀念，考量莊的犯罪動機，依法判刑。

莊姓男子因醫療糾紛上網指稱台大黃姓醫師「為了賺錢不擇手段」、「背著妻子搞外遇」被告誹謗，台北地院判莊7月刑，得易科罰金21萬元。圖為台大醫院外觀。本報資料照片
莊姓男子因醫療糾紛上網指稱台大黃姓醫師「為了賺錢不擇手段」、「背著妻子搞外遇」被告誹謗，台北地院判莊7月刑，得易科罰金21萬元。圖為台大醫院外觀。本報資料照片

延伸閱讀

台北監獄管理員冒充未婚搞外遇 小三檢舉反被大老婆告

不滿外遇人夫欲斷婚外情 小三嗆正宮「老公玩一玩還給妳」挨告

大喊「我爸跟我前女友上床」尷尬的是別人 兒判3月刑

丈夫稱「性慾沒了」拒絕行房 人妻發現外遇事實展開報復計畫

相關新聞

馬國女大生遭強擄姦殺父母淚灑法庭 凶嫌二審仍判死刑

高雄29歲男子梁育誌2020年擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，將鍾女性侵殺害後棄屍，橋頭地院審理後，認為梁手段兇殘，再...

有妄想？ 台大逆子拿電器砸死老母 無期徒刑上訴減成13年

台大畢業的王姓男子與母親共同持有家族經營的船務報關公司股份，2021年7月因不滿母親遲遲不給賣股錢，縱火嗆醒在房間的母親...

不忍了！警署長黃明昭將告吳子嘉：若涉足八八會館就辭職

名嘴吳子嘉22日在風傳媒「下班瀚你聊」網路節目，表示警政署長黃明昭沒有擔任署長一職前，曾涉足八八會館，警政署今早聲明，署...

法務部預定4月公布檢察人事 台南檢察長傳請辭

台南地檢署先後起訴爐碴案、正副議長賄選案，並持續偵辦88槍擊案、前經發局長陳凱凌涉貪案等案，主導的檢察長葉淑文卻突然在法...

高雄女子騎車違規 遇警舉手大呼「我酒駕」

高雄江姓女子深夜自酒吧騎機車回家途中，因闖紅燈遇警方隨後攔查，她一停車便舉手高呼「我酒駕」，令員警傻眼。警方對她酒測，果...

酒醉心情不佳開槍擊中岳父車窗 花蓮男後悔自首警方送辦

花蓮一名柯姓男子酒後心情不佳，開槍洩憤，擊中岳父小客車，酒醒後非常後悔向警方自首，警方趕到現場逮捕柯男，查扣犯案工具，為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦