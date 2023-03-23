聽新聞
test
0:00 / 0:00
狠保母虐死1歲女童被起訴 成台中國民法官審理第4案
台中清水區蔡姓保母去年底涉嫌朝1歲大姚姓女童「小桃子」痛毆，打到她顱內出血昏迷，緊急送醫搶救數日仍傷重死亡，檢警獲報拘提蔡女到案並聲押獲准，檢方調閱監視器畫面、解剖報告等，認定蔡嫌疑重大，昨偵結依傷害致死罪嫌起訴蔡，經移審，成為台中地院第4件國民法官案件。
台中地檢署說，去年11月9日接獲疑似重大傷害兒童情資通報，掌握姚姓女童受害指派婦幼專組檢察官楊順淑指揮清水分局偵辦，調查後發現女童傷勢、臨床表徵符合「受虐性腦傷」，另經比對其主要照顧者、相關證據資料後，認定蔡姓保母涉有重嫌。
檢警去年11月23日開立拘票將蔡女拘提到案，並以蔡女嫌疑重大有羈押之原因及必要，向台中地院聲請羈押獲准。
檢方說，女童因腦傷嚴重，經急救及治療無效仍於去年12月2日死亡，檢察官偵查及考量全盤證據，昨天已依成年人故意傷害兒童及成年人故意傷害兒童致死等罪嫌起訴蔡。
檢方說，蔡女另涉嫌在「寶寶日誌」APP 內虛偽登載不實之照護受託兒童紀錄，另也涉犯偽造文書罪嫌，由檢察官另行聲請簡易判決處刑。
台中地院昨抽籤分案，由刑六庭庭長田德煙抽中負責承審，全案分案為112年國審重訴字4號，另蔡女也經法院裁定延押。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言