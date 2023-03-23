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狠保母虐死1歲女童被起訴 成台中國民法官審理第4案

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中清水區蔡姓保母去年底涉嫌朝1歲大姚姓女童「小桃子」痛毆，打到她顱內出血昏迷，緊急送醫搶救數日仍傷重死亡，檢警獲報拘提蔡女到案並聲押獲准，檢方調閱監視器畫面、解剖報告等，認定蔡嫌疑重大，昨偵結依傷害致死罪嫌起訴蔡，經移審，成為台中地院第4件國民法官案件。

台中地檢署說，去年11月9日接獲疑似重大傷害兒童情資通報，掌握姚姓女童受害指派婦幼專組檢察官楊順淑指揮清水分局偵辦，調查後發現女童傷勢、臨床表徵符合「受虐性腦傷」，另經比對其主要照顧者、相關證據資料後，認定蔡姓保母涉有重嫌。

檢警去年11月23日開立拘票將蔡女拘提到案，並以蔡女嫌疑重大有羈押之原因及必要，向台中地院聲請羈押獲准。

檢方說，女童因腦傷嚴重，經急救及治療無效仍於去年12月2日死亡，檢察官偵查及考量全盤證據，昨天已依成年人故意傷害兒童及成年人故意傷害兒童致死等罪嫌起訴蔡。

檢方說，蔡女另涉嫌在「寶寶日誌」APP 內虛偽登載不實之照護受託兒童紀錄，另也涉犯偽造文書罪嫌，由檢察官另行聲請簡易判決處刑。

台中地院昨抽籤分案，由刑六庭庭長田德煙抽中負責承審，全案分案為112年國審重訴字4號，另蔡女也經法院裁定延押。

蔡姓保母涉嫌虐死1歲女童，檢方依傷害致死起訴，已是台中地院第4件國民法官案件。圖／報系資料照
蔡姓保母涉嫌虐死1歲女童，檢方依傷害致死起訴，已是台中地院第4件國民法官案件。圖／報系資料照

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