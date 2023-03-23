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缺蛋...從日本帶10顆半熟蛋入境 未申請檢疫罰3萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

農委會主委陳吉仲宣布4、5月各進口3000萬顆雞蛋的前一天，有人從日本搭機入境，攜帶10顆半熟蛋，因為沒有申請檢疫，蛋被沒入，還要被罰3萬元。

國內缺蛋狀況遲難化解，農委會靠進口補足，3月底進口500萬顆雞蛋應急，陳吉仲昨天又宣布4、5月，每個月會各進口3000萬顆雞蛋，補足國內用蛋需求。

缺蛋成為話題，依據行政院農委會動植物防疫檢疫局基隆分局開出的裁處書內容顯示，3月21日有人從日本搭乘中華航空班機入境時，經檢查發現攜帶半熟蛋10顆，總重0.6公斤入境。

這批半熟蛋屬應申報檢疫品目，但當事人未向關務署申報，或向檢疫機關申請檢疫，違反動植物檢疫相關規定，收到3萬元罰單，半熟蛋銷毀。

動物傳染病防治條例第34條規定，旅客或服務於車、船或航空器人員，攜帶應施檢疫物者，應於入境時依前項規定申請檢疫。違反者依同條例第45條之1規定，處1萬元以上，100萬元以下罰鍰。

有人從日本搭機入境時攜帶10顆半熟蛋，因未申請檢疫，被罰3萬元。圖／讀者提供
有人從日本搭機入境時攜帶10顆半熟蛋，因未申請檢疫，被罰3萬元。圖／讀者提供

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