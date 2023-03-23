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台北市議員應曉薇被檢舉辦餐會涉賄選 北檢不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

高票連任的台北市議員應曉薇，遭人檢舉去年10月於選前透過殯葬業者出資，由萬華區華江里長候選人楊華中在知名海鮮餐廳藉舉辦餐會賄選，於同年12月遭檢調約談。台北地檢署認為，當天應、楊等人雖有向現場民眾尋求支持，但屬言論自由，且當天菜色價位尚不足以影響選民投票意願，今天將應曉薇等6人不起訴。

當初檢調依違反選罷法賄選罪偵辦對象，除應曉薇、楊華中外，還包括應曉薇2名助理，出面訂桌的陳姓殯葬業者及彭姓經理。當時應曉薇遭約談後，獲檢方無保請回，曾公開表示請選民相信她不會觸法，全案就是選舉衍生出的惡意檢舉。

當時應曉薇遭檢舉在海鮮餐廳席開5桌賄選，但檢方查出，背後實際出資者為陳姓業者，當天菜色每桌10人份要價8800元，論價錢或食材並非高不可，不足以影響投票意願，而應女雖有向在場鄰、里長等地方人士拉票尋求支持，仍屬言論自由，因此將6人處分不起訴。

台北市議員應曉薇涉嫌賄選案，北檢今處分不起訴。記者蘇健忠／攝影
台北市議員應曉薇涉嫌賄選案，北檢今處分不起訴。記者蘇健忠／攝影

應曉薇 賄選

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