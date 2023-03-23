澎湖國民黨議長、女機要涉貪被押 女機要抗告先駁回

澎湖縣議會國民黨籍議長劉陳昭玲涉人事關說收賄，經檢方複訊後，劉陳昭玲與陳姓女機要被法院裁定羈押禁見，劉陳昭玲、陳女不服羈押提出抗告，高雄高分院審理後，今駁回陳女抗告，至於劉陳昭玲一案，目前已分案，交由合議庭裁定，近日就會有結果。

廉政署今年元月因偵辦選舉案件，至縣議會、劉陳昭玲住處帶回大批文件、資料，檢廉意外從查獲的資料中，發現劉陳昭玲涉入關說等貪汙案。

檢廉查出，劉陳昭玲收取36萬元，協助選民成功進入澎湖縣政府車船處工作，另藉勢卡住縣府預算，向前車船處長收賄15萬元，才願意通過預算，並「關說」建設處，讓違建業者躲開斷水斷電的處罰。

檢方複訊後，聲押劉陳昭玲、陳姓機要秘書、孫姓女密友等3人，澎院召開羈押庭時，身為澎檢唯一的主任檢察官，蘇恒毅蒞庭擔任主攻手，經澎院審理後，裁定劉陳昭玲、陳姓機要秘書准押禁見，孫女20萬元交保，限制住居、出境、出海。

劉陳昭玲、陳姓女機要不服羈押，分別在20日及17日提出抗告，其中陳女抗告案，高雄高分院審理後率先做出裁定。

高雄高分院合議庭認為，陳女雖否認與劉陳昭玲、孫女涉入貪汙，但根據檢方證據，有數名證人證述不利陳女，且辯解與證人證詞多處不符，有不和情理之處。

合議庭認為，澎院訊問陳女後，認定她有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞裁定羈押禁見，認事用法，均無違誤，駁回陳女上訴，本案不得再抗告。